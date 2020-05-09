2020-05-09T06:45:09+03:00
Общество

Губернатор Алексей Текслер рассказал, как поздравит с Днем Победы деда-фронтовика

Коррективы в общение родственников внес режим всеобщей самоизоляции из-за коронавируса
Ольга АНТОНОВА
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С портретом дедушки Алексей Текслер прошел и в прошлом году в колонне Бессмертного полка по проспекту Ленина.С портретом дедушки Алексей Текслер прошел и в прошлом году в колонне Бессмертного полка по проспекту Ленина.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Дедушка губернатора Челябинской области Алексея Текслера ушел на фронт в 18 лет, защищал Ленинград. Но в этом году поздравления с Днем Победы состоятся только дистанционно.

— Я с дедом почти каждый день на связи, очень переживаю о том, как он соблюдает режим самоизоляции. Мы сделаем видеозвонок, я соберу сына, и мы вместе поговорим с дедом, поздравим его с 9 мая. Дед всегда ждет этот праздник, — рассказал Алексей Текслер журналисту КП-Челябинск.

Дедушка губернатора — Анатолий Михайлович Зотов бил по фашистским танкам из противотанкового ружья, был ранен, лечился в госпитале. Награжден медалью «За боевые заслуги». Для 96-летнего фронтовика День Победы — самый главный праздник в жизни.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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