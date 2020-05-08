2020-05-08T14:12:44+03:00
Общество

Прокуратура подключилась к проверке после размещения фото Гитлера в челябинском проекте ко Дню Победы

Портрет фюрера без усов красовался в интернет-публикации «Имена героев» от ТРК «Космос»
Ольга АНТОНОВА
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ТРК "Космос" оскандалился с фото безусого Адольфа Гитлера. Фото: соцсети.ТРК "Космос" оскандалился с фото безусого Адольфа Гитлера. Фото: соцсети.
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В пятницу, 8 мая, прокуратура Челябинской области учинила проверку после публикаций в СМИ о размещении в соцсетях в проекте «Имена героев» фото молодого Гитлера.

Проект организовал ТРК «Космос». Пользователям соцсетей предлагалось опубликовать историю родственника-фронтовика и его портрет. Кто-то из участников выслал фото безусого фюрера под фамилией Сумин. Организаторы с готовностью его выставили. Челябинцы назвали устроителей конкурса «недоученными жертвами ЕГЭ».

— После публикации фотографии в социальных сетях установлен факт схожести фото с изображением лидера нацистской Германии. Указанный пост в тот же день был удален, — сообщает пресс-центр прокуратуры Челябинской области.

Представители торгово-развлекательного комплекса уже принесли публичные извинения в соцсетях. Тем не менее, руководителю объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона о противодействии экстремизму. Предстоит также выяснить, кто прислал информацию о Гитлере.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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