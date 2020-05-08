В колониях Челябинской области отменили свидания из-за коронавируса

8 Май 2020 2020-05-08T13:55:59+03:00

Ни в одной колонии Челябинской области COVID-19 не выявлен. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Руководство ФСИН приостановило свидания осужденных с родными. Родственников просят с пониманием отнестись к ограничительным мерам, они нужны, чтобы уберечь людей от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает издание «Полит74».

Сколько будут действовать ограничения, пока неизвестно. Информацию об отмене разместят на официальном сайте ведомства.

В учреждениях уголовно-исполнительной системы сейчас регулярно дезинфицируют помещения.

— Также во всех учреждениях дважды в день измеряют температуру у личного состава, подозреваемых, обвиняемых и осужденных для раннего выявления респираторных инфекций, — рассказала начальник пресс-службы ГУФСИН России по Челябинской области подполковник внутренней службы Ольга Емельянова.

За людьми, имеющими хронические заболевания, постоянно следят медики. По состоянию на 8 мая ни в одном учреждении уголовно-исполнительной системы региона заболевших коронавирусом нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU