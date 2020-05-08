2020-05-08T16:00:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Жители Челябинска рассказали, о чем больше всего скучают на «удаленке»

Аналитики выяснили, чего не хватает людям, у которых дом стал рабочим местом
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Режим удаленной работы требует максимальной концентрации.Режим удаленной работы требует максимальной концентрации.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

С 1 апреля челябинцы сидят на карантине из-за всеобщего режима самоизоляции. Кто-то реально отдыхает, а для кого-то домашняя обстановка стала вынужденным рабочим местом: их перевели на удаленный режим работы. Люди концентрируются максимально, ведь вот он, мягкий диванчик, как на нем не полежать?

Чего не хватает челябинцам на в новом режиме работы? Этим вопросом задались аналитики службы исследований HH.ru.

— 42% опрошенных соскучились по живому общению с коллегами, — говорит сотрудник службы исследований Анна Осипова. — Более чем треть горожан заявляет о нехватке денег. Им также недостает движения и спорта. 20% соскучились по рабочей атмосфере.

У 17% сидящих на «удаленке» работы стало меньше. Есть скучающие по начальству (3%), офисной кофемашине (5%) и … по пробкам на дорогах (один процент).

15% челябинцев так гармонично вписались в новый режим работы, что не скучают и готовы так работать дальше.

Читайте также:

Больше всего начальством во время «удаленки» недовольны юристы и рекламщики (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Челябинской области 2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Одна сплошная трещина»: общественники потребовали устранить дефекты на отремонтированных дорогах Челябинска
Почему у Исторического музея в Челябинске появился красный тротуар
Жители Челябинска рассказали, о чем больше всего скучают на «удаленке»
ВТБ и благотворительный фонд «Память поколений» предлагают поддержать ветеранов Великой Отечественной войны
В колониях Челябинской области отменили свидания из-за коронавируса
Прокуратура подключилась к проверке после размещения фото Гитлера в челябинском проекте ко Дню Победы
Изменится ли индекс самоизоляции горожан в предстоящие выходные: мнение общественников
Жалобы скорой помощи на работу с коронавирусными больными проверит прокуратура
В Челябинске ждут очередной борт с вахтовиками из Якутии, где вспыхнул очаг коронавируса
Состоится ли салют на 9 мая в Челябинске
Жители Кургана обиделись на карикатуру к 9 Мая
В Челябинске ученики девятых классов могут избежать сдачи ОГЭ
Выход из самоизоляции в Челябинске: когда начнется и при каких условиях
Жителей Челябинска напугал густой дым над крышей ТРК «Родник»
ВТБ совместно с Еврейским музеем и центром толерантности открывает онлайн-платформу к 75-летию со Дня Победы
Прокуратура потребовала устранить нарушения в южноуральской школе, где с родителей собирали деньги на уроки английского
Количество умерших от коронавируса в Челябинской области на 8 мая 2020 года: в регионе первая круглая цифра
Пьяницу, напавшего на врача скорой, отправили в колнию-поселение
В центре Челябинска продается гостиница за 100 миллионов
Афиша 9 мая 2020 года в Челябинске: спой песню со страной и зажги фонарик