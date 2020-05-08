Жители Челябинска рассказали, о чем больше всего скучают на «удаленке»

8 Май 2020 2020-05-08T16:00:17+03:00

Аналитики выяснили, чего не хватает людям, у которых дом стал рабочим местом

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С 1 апреля челябинцы сидят на карантине из-за всеобщего режима самоизоляции. Кто-то реально отдыхает, а для кого-то домашняя обстановка стала вынужденным рабочим местом: их перевели на удаленный режим работы. Люди концентрируются максимально, ведь вот он, мягкий диванчик, как на нем не полежать?

Чего не хватает челябинцам на в новом режиме работы? Этим вопросом задались аналитики службы исследований HH.ru.

— 42% опрошенных соскучились по живому общению с коллегами, — говорит сотрудник службы исследований Анна Осипова. — Более чем треть горожан заявляет о нехватке денег. Им также недостает движения и спорта. 20% соскучились по рабочей атмосфере.

У 17% сидящих на «удаленке» работы стало меньше. Есть скучающие по начальству (3%), офисной кофемашине (5%) и … по пробкам на дорогах (один процент).

15% челябинцев так гармонично вписались в новый режим работы, что не скучают и готовы так работать дальше.

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ИСТОЧНИК KP.RU