2020-05-08T15:23:56+03:00
Общество

«Одна сплошная трещина»: общественники потребовали устранить дефекты на отремонтированных дорогах Челябинска

Асфальт, положенный в прошлом году, уже пошел трещинами
Екатерина АНДРЕЕВА
Поделиться:
Так выглядят дороги после прошлогоднего ремонта. Фото: Региональное отделение ОНФ в Челябинской областиТак выглядят дороги после прошлогоднего ремонта. Фото: Региональное отделение ОНФ в Челябинской области
Изменить размер текста:

Региональное отделение ОНФ в Челябинской области провело рейд по челябинским дорогам. На многих участках, отремонтированных в прошлом году, уже появились ямы и трещины. Общественники настаивают на устранении дефектов в рамках гарантийных обязательств.

— У города есть на что потратить деньги. Устранение последствий халатности подрядчика — не та статья расходов, которую Челябинск может себе позволить. Напоминаем о необходимости жесткого контроля и принятии своевременных мер воздействия на исполнителя. На одном из совместных выездов в прошлом году подрядчик ответил на наши замечания фразой, что «таких дорог мы еще не видели». К сожалению, такие дороги мы в Челябинске наблюдаем каждый год, как только сходит снег, — цитирует издание «Курс дела» эксперта ОНФ в Челябинской области Олега Гудимова.

На некоторых участках асфальт пошел трещинами. Фото: Региональное отделение ОНФ в Челябинской области

На некоторых участках асфальт пошел трещинами. Фото: Региональное отделение ОНФ в Челябинской области

По его словам, нынешнее состояние большинства отремонтированных дорог это «одна сплошная трещина». Так, поперечными трещинами пошел асфальт на улицах Доватора, Худякова, Курчатова, Воровского, Энгельса, Лесопарковой, Северной, Братьев Кашириных, Академика Сахарова, Копейском шоссе и др. Скоро здесь появятся ямы.

Общественники обнаружили проваленные люки и ямы на улицах Самохина, Горького, Бажова, Цвиллинга, Сони Кривой. А на Российской до сих пор не восстановили тротуар, разрушенный во время дорожных работ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Одна сплошная трещина»: общественники потребовали устранить дефекты на отремонтированных дорогах Челябинска
Почему у Исторического музея в Челябинске появился красный тротуар
Жители Челябинска рассказали, о чем больше всего скучают на «удаленке»
ВТБ и благотворительный фонд «Память поколений» предлагают поддержать ветеранов Великой Отечественной войны
В колониях Челябинской области отменили свидания из-за коронавируса
Прокуратура подключилась к проверке после размещения фото Гитлера в челябинском проекте ко Дню Победы
Изменится ли индекс самоизоляции горожан в предстоящие выходные: мнение общественников
Жалобы скорой помощи на работу с коронавирусными больными проверит прокуратура
В Челябинске ждут очередной борт с вахтовиками из Якутии, где вспыхнул очаг коронавируса
Состоится ли салют на 9 мая в Челябинске
Жители Кургана обиделись на карикатуру к 9 Мая
В Челябинске ученики девятых классов могут избежать сдачи ОГЭ
Выход из самоизоляции в Челябинске: когда начнется и при каких условиях
Жителей Челябинска напугал густой дым над крышей ТРК «Родник»
ВТБ совместно с Еврейским музеем и центром толерантности открывает онлайн-платформу к 75-летию со Дня Победы
Прокуратура потребовала устранить нарушения в южноуральской школе, где с родителей собирали деньги на уроки английского
Количество умерших от коронавируса в Челябинской области на 8 мая 2020 года: в регионе первая круглая цифра
Пьяницу, напавшего на врача скорой, отправили в колнию-поселение
В центре Челябинска продается гостиница за 100 миллионов
Афиша 9 мая 2020 года в Челябинске: спой песню со страной и зажги фонарик