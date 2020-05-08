«Одна сплошная трещина»: общественники потребовали устранить дефекты на отремонтированных дорогах Челябинска

8 Май 2020 2020-05-08T15:23:56+03:00

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Региональное отделение ОНФ в Челябинской области провело рейд по челябинским дорогам. На многих участках, отремонтированных в прошлом году, уже появились ямы и трещины. Общественники настаивают на устранении дефектов в рамках гарантийных обязательств.

— У города есть на что потратить деньги. Устранение последствий халатности подрядчика — не та статья расходов, которую Челябинск может себе позволить. Напоминаем о необходимости жесткого контроля и принятии своевременных мер воздействия на исполнителя. На одном из совместных выездов в прошлом году подрядчик ответил на наши замечания фразой, что «таких дорог мы еще не видели». К сожалению, такие дороги мы в Челябинске наблюдаем каждый год, как только сходит снег, — цитирует издание «Курс дела» эксперта ОНФ в Челябинской области Олега Гудимова.

На некоторых участках асфальт пошел трещинами. Фото: Региональное отделение ОНФ в Челябинской области

По его словам, нынешнее состояние большинства отремонтированных дорог это «одна сплошная трещина». Так, поперечными трещинами пошел асфальт на улицах Доватора, Худякова, Курчатова, Воровского, Энгельса, Лесопарковой, Северной, Братьев Кашириных, Академика Сахарова, Копейском шоссе и др. Скоро здесь появятся ямы.

Общественники обнаружили проваленные люки и ямы на улицах Самохина, Горького, Бажова, Цвиллинга, Сони Кривой. А на Российской до сих пор не восстановили тротуар, разрушенный во время дорожных работ.

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ИСТОЧНИК KP.RU