2020-05-08T15:12:20+03:00
Общество

Почему у Исторического музея в Челябинске появился красный тротуар

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Ольга АНТОНОВА
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Краска цвета кумача радостно блестит на солнце. Фото: пресс-служба Государственного исторического музея.Краска цвета кумача радостно блестит на солнце. Фото: пресс-служба Государственного исторического музея.
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В пятницу, 8 мая, редкие в карантинное время прохожие на улице Труда удивленно взирали на вдруг покрасневшую тротуарную плитку у стен Исторического музея. Под весенним солнцем кумачовая краска радостно блестит.

У Челябинска есть своя Красная площадь? Как в Москве? Причем в буквальном смысле — красная? В столице-то название знакового места носит символический характер: красная — в значении красивая. Плюс, красные стены Кремля…

Для чего выкрасили? А вдруг, краска облезет?

— Ко Дню Победы у стен Исторического музея должна была открыться выставка военной техники «Одна на всех Победа». Но из-за коронавируса открытие перенесли на сентябрь, — рассказали корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе музея. — Зрители, двигаясь по специальному маршруту, «пройдут» символический путь к Победе.

По словам директора Владимира Богдановского, краска не облезет:

— Площадь покрыли специальной грунтовкой, потом — выкрасили. Красная специальная, для тротуарной плитки, устойчива к перепадам температуры. Гарантийный срок — 11 лет.

Что ж, время пошло...

Красили вручную. ПРи этом, гарантия - семь лет. Фото: пресс-служба Государственного исторического музея.

Красили вручную. ПРи этом, гарантия - семь лет. Фото: пресс-служба Государственного исторического музея.

ИСТОЧНИК KP.RU

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