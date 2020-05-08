2020-05-08T16:42:46+03:00
Общество

Слушатели праздничного концерта к 9 мая получили призы

«Галамарт» и «Скрынниковв» наградили челябинцев
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Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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«Комсомольская правда» совместно с челябинской Филармонией провела праздничный онлайн-концерт ко Дню Победы, на котором были подведены итоги конкурсов от партнеров проекта.

Магазин постоянных распродаж «Галамарт» разыграл сразу несколько подарков. Челябинцы показали, как они проводят время в самоизоляции. Беспроводной аккумуляторный пылесос достался Анастасии Биктимировой, электрический чайник с функцией поддержания температуры — Валентине Подьезжаловой, блендер-кувшин — Лене Галеевой, мультиварка c 16 программами — Екатерине Париевой и беспроводную колонка FORZA «под дерево» — Любе Кудрявцевой.

А стоматологическая клиника «Скрынниковв» вручила счастливчику сертификат на полный комплекс услуг по профессиональной гигиене полости рта. Слушатель, чей номер заканчивается на 6954 первым прислал правильный ответ на вопрос: в чем отличие тяжелых самоходных артиллерийских установок СУ-152 и ИСУ-152, произведенных в Челябинске.

Забрать подарки можно после майских праздников в редакции КП-Челябинск (ул. Красная, 4, 6 этаж). Телефон для связи: 8-919-327-48-07 Екатерина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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