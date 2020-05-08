2020-05-08T17:51:18+03:00
Коронавирус Covid-19

«Просим поделиться антителами»: медики в Челябинске приглашают излечившихся от COVID-19 сдать плазму

«Комсомолка» узнала, какое вознаграждение положено сдавшим биоматериал
Ольга АНТОНОВА
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Переболевших COVID-19 челябинцев просят сдать плазму.Переболевших COVID-19 челябинцев просят сдать плазму.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Заболевших COVID-19 в Челябинской области все больше. Вакцины от болезни еще нет. В Китае, США, в Москве одним из эффективным способов борьбы с болезнью считается переливание плазмы (препарата крови, лишенной эритроцитов, лейкоцитов и прочих клеток) от донора, перенесшего COVID-19.

Забор плазмы у переболевших коронавирусом с 7 мая производят в Санкт-Петербурге.

А теперь — и в Челябинске. Первый замгубернатора Ирина Гехт сообщила: «У нас начали забор плазмы у переболевших ковидом. Для многих это может стать единственным лекарством и, конечно, просила бы всех, кто уже излечился (а их только сегодня 40 человек), поделиться антителами».

— Кровь для плазмы сдали три переболевших коронавирусом. Несколько доз уже отправлены в больницы, — рассказала пресс-секретарь областной станции переливания крови Светлана Седая.

В Москве за сдачу крови на плазму выплачивают по пять тысяч рублей.

— Мы — не Москва, наше донорство безвозмездное, — говорит Седая. — Донору положены два дня выходных и компенсация на питание: 539 руб. Деньги донор получает наличными.

Куда обращаться перенесшим коронавирус, чтобы сдать кровь? Челябинская областная станция переливания крови (351) 232-78-88

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ИСТОЧНИК KP.RU

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