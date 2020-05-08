Челябинский экогерой лидирует в конкурсе от National Georgrafic

8 Май 2020 2020-05-08T16:52:16+03:00

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«Придумал первого реального российского супергероя» — именно так челябинский Чистомэн описал свой проект в конкурсе от National Geografic. Сейчас экоактивист лидирует в своей номинации — «Экоблогер».

На момент написания материала, за челябинца проголосовали более 40 процентов посетителей. На пятки супергерою наступает девушка из Санкт-Петербурга — она ведет свой блог о разумном потреблении и важности переработки.

— Гуляя по берегу озера я возмутился его сильной замусоренностью. Это была точка невозврата. Просто возмущаться мне было мало. Я пошел в магазин купил мешки и перчатки. Вернулся на берег и убрал весь мусор. Мне захотелось поделиться своим «подвигом». Но не хотелось банальностей и обвинений в хвастовстве. Поэтому я создал некого абстрактного, но в тоже время реального супергероя и назвал его Чистомэн, — цитирует слова активиста издание «Челябинск Сегодня».

Проголосовать за активиста можно здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU