Челябинец на машине проехал через всю Чукотку

8 Май 2020 2020-05-08T17:33:43+03:00

Для Евгения Шаталова это уже не первая поездка

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«Минимальная температура достигала минус 64 градуса» — именно так челябинский путешественник и экстремал Евгений Шаталов описывает свою последнюю поездку на Север. Вместе с друзьями на машине он проехал через всю Чукотку.

Сам 53-летний путешественник уже путешествовал по Северу: в 2018 году вместе с руководителем экспедиции Богданом Булычевым челябинец смог добраться Диксона, самого удаленного континентального населенного пункта. Однако теперь у Шаталова появился новый план — пересечь континент с востока от поселка Уэлен, отрезанного от мира, на запад до мыса Кабо де Рока в Португалии, а затем и с севера на юг. Начало путешествия пролегало вдоль Северного Ледовитого океана.

— Самый сложный участок пролегал по Колючинской губе. Мы ехали практически при нулевой видимости, объезжая ледяные торосы. Минимальная температура достигала минус 64 градуса. Несколько дней пробирались к Уэлену в пургу, — цитирует слова Евгения издание «Южноуральская панорма».

Таким образом путешественникам удалось поставить настоящий мировой рекорд: они смогли на легковых автомобилях добраться до самой восточной точки Евразии и России поселка Уэлен и первыми в мире выехав из него на Большую Землю. Однако, доехав до границы с Финляндией, экспедиции пришлось вернуться домой, так как коронавирус все изменил. Продолжить свое путешествие экстремал планирует после конца пандемии.

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ИСТОЧНИК KP.RU