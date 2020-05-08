Челябинские антимонопольщики предложили минэкономразвития поддержать рестораторов

8 Май 2020 2020-05-08T17:51:35+03:00

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Вслед за Москвой: челябинские антимонопольщики предложили минэкономразвития выделять субсидии владельцам ресторанов, которые несут убытки из-за слишком высоких тарифов сервисов по доставке еды. Ранее на высокие проценты пожаловались местные рестораторы.

По мнению предпринимателей, сервисы отнимают почти треть от стоимости заказа, что вызывает серьезные убытки для бизнеса. В челябинском УФАС предложили ориентироваться на столичный опыт.

Правительство Москвы предоставляет субсидии для местных предпринимателей. Рестораторам компенсируют часть затрат, которая идет на оплату услуг курьеров.Размер субсидии составляет до 700 тысяч рублей, но не более 50% расходов. Получить такую поддержку можно будет с 1 января 2020 года до 1 декабря 2020 года, если процент сервиса доставки превышает 20%.

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ИСТОЧНИК KP.RU