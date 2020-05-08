День Победы с примесями: в семи городах Челябинской области продлен режим НМУ

8 Май 2020 2020-05-08T18:24:29+03:00

Изменить размер текста: A A

День Победы может пройти с примесями: в семи городах Челябинской области продлен режим неблагоприятных метеоусловий. В некоторых частях региона, в том числе областном центре, ожидаются НМУ второй степени опасности.

Как рассказали в министерстве экологии, в Челябинске неблагоприятные условия будут сохраняться до вечера 11 мая. При этом в День Победы будет введен режим второй степени опасности. Такие же условия будут в Карабаше.

Благоприятные для рассеивания вредных выбросов условия также ожидаются в Сатке, Златоусте, Коркино, Магнитогорске и Аше. За чистотой воздуха будут следить передвижные лаборатории ОГКУ «Центр экологического мониторинга».

Как изменилась окружающая среда в Челябинске за время самоизоляции. Рассказал руководитель экологической организации Евгений Маленкин 00:00 00:00

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU