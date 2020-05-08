День Победы с примесями: в семи городах Челябинской области продлен режим НМУ
День Победы может пройти с примесями: в семи городах Челябинской области продлен режим неблагоприятных метеоусловий. В некоторых частях региона, в том числе областном центре, ожидаются НМУ второй степени опасности.
Как рассказали в министерстве экологии, в Челябинске неблагоприятные условия будут сохраняться до вечера 11 мая. При этом в День Победы будет введен режим второй степени опасности. Такие же условия будут в Карабаше.
Благоприятные для рассеивания вредных выбросов условия также ожидаются в Сатке, Златоусте, Коркино, Магнитогорске и Аше. За чистотой воздуха будут следить передвижные лаборатории ОГКУ «Центр экологического мониторинга».
Как изменилась окружающая среда в Челябинске за время самоизоляции. Рассказал руководитель экологической организации Евгений Маленкин
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ИСТОЧНИК KP.RU
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