Высшие чиновники Челябинской области рассказали о своих доходах
Почти 17 миллионов рублей — именно таким оказался задекларированный доход за 2019 год губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Доходы главы региона — самые высокие среди других коллег по правительству и собственному аппарату.
При этом, за 2019 год губернатор заработал почти на семь миллионов больше, чем на прошлом месте работы. В его собственности также остаются три квартиры и два машинноместа, однако добавился жилой дом — резиденция главы. К слову, это значительно ниже доходов экс-губернатора Бориса Дубровского. За его первый год работы бывший глава региона заработал больше 300 миллионов рублей.
Доходы экс-губернатора были в несколько раз больше, чем у Алексея ТекслераФото: Валентина ВАГАНОВА
Более скромный доход у его супруги Ирины Текслер. Она заработала всего 277 рублей, однако в ее собственности есть жилой дом, земельный участок, две квартиры, еще одно машиноместо и две машины.
Видимо супруга губернатора действительно оставила бизнесФото: Валентина ВАГАНОВА
Доходы заместителей губернатора, при этом, значительно меньше, чем у главы региона. Самым высоким может похвастаться, что не удивительно, Виктор Мамин За 2019 год он заработал 6 605 118 рублей. Сразу за ним идет Ирина Гехт. Ее задекларированный доход составил 6 019 745 рублей.
Доходы двух первых замов различаются буквально на несколько сотен тысяч рублей. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области
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ИСТОЧНИК KP.RU