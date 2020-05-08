2020-05-08T19:09:04+03:00
Общество

Высшие чиновники Челябинской области рассказали о своих доходах

Спойлер: больше всех заработал губернатор
Андрей МОСКВИЧЕВ
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При этом, доход его жены один из самых скромныхПри этом, доход его жены один из самых скромныхФото: Валентина ВАГАНОВА
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Почти 17 миллионов рублей — именно таким оказался задекларированный доход за 2019 год губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Доходы главы региона — самые высокие среди других коллег по правительству и собственному аппарату.

При этом, за 2019 год губернатор заработал почти на семь миллионов больше, чем на прошлом месте работы. В его собственности также остаются три квартиры и два машинноместа, однако добавился жилой дом — резиденция главы. К слову, это значительно ниже доходов экс-губернатора Бориса Дубровского. За его первый год работы бывший глава региона заработал больше 300 миллионов рублей.

Доходы экс-губернатора были в несколько раз больше, чем у Алексея Текслера Фото: Валентина ВАГАНОВА

Доходы экс-губернатора были в несколько раз больше, чем у Алексея ТекслераФото: Валентина ВАГАНОВА

Более скромный доход у его супруги Ирины Текслер. Она заработала всего 277 рублей, однако в ее собственности есть жилой дом, земельный участок, две квартиры, еще одно машиноместо и две машины.

Видимо супруга губернатора действительно оставила бизнес Фото: Валентина ВАГАНОВА

Видимо супруга губернатора действительно оставила бизнесФото: Валентина ВАГАНОВА

Доходы заместителей губернатора, при этом, значительно меньше, чем у главы региона. Самым высоким может похвастаться, что не удивительно, Виктор Мамин За 2019 год он заработал 6 605 118 рублей. Сразу за ним идет Ирина Гехт. Ее задекларированный доход составил 6 019 745 рублей.

Доходы двух первых замов различаются буквально на несколько сотен тысяч рублей. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Доходы двух первых замов различаются буквально на несколько сотен тысяч рублей. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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