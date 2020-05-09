2020-05-08T21:02:58+03:00
Общество

Все ради безопасности: учреждения Челябинска оснастили бесконтактными дверными ручками

Всего в городе появилось 500 новых конструкций
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Двери придется открывать локтями. Фото: пресс-служба мэрии ЧелябинскаДвери придется открывать локтями. Фото: пресс-служба мэрии Челябинска
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Больше не нужны перчатки: в медучреждениях и отделениях полиции появились 500 бесконтактных дверных ручек. Новые конструкции должны помочь в борьбе с распространением коронавируса.

Ручки установила магнитогорская компания «УралЭнергоРесурс», которая в скором времени также планирует поставить их в родной город. 450 приспособлений ушли на медучреждения и еще 50 установили в полицейские отделения.

— Компания производит оборудование для шахт и горных разработок, но увидев, как во многих странах в период борьбы с эпидемией люди стараются ограничить касание руками любых поверхностей, придумали, разработали и поставили на поток производство таких ручек, — рассказал министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов области Павел Рыжий.

Ручки уже оценили медики. В частности, об их эффективности уже рассказал главврач горбольницы № 1 Челябинска Максим Угнивенко.

— Безусловно, эти ручки помогают минимизировать риск заражения за счет того, что дверь открывается без контакта с поверхностью. Сегодня это особенно актуально, но и, конечно же, это задел на будущее, ведь помимо коронавирусной, есть и другие инфекции, которые также передаются через контакт с поверхностями. Мы очень благодарны за такой подарок, сейчас обучаем ими пользоваться и наших сотрудников и пациентов, — отметил медик.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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