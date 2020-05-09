Три десятка животных оказались под завалами при обрушении фермы в Челябинской области

9 Май 2020 2020-05-09T07:34:12+03:00

В здании было много коров. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

Спасли не всех

Изменить размер текста: A A

Здание фермы в поселке Ближний Агаповского района обрушилось под вечер пятницы, 8 мая. МЧС пришлось разворачивать спасательную операцию.

— На место происшествия были незамедлительно направлены силы и средства муниципального звена областной подсистемы РСЧС. Специалисты установили, что обрушилась половина кровли одноэтажного здания фермы. По предварительным данным в момент ЧП на территории фермы находилось 20 голов крупного рогатого скота и 10 голов свиней. Все усилия были направлены на спасение животных, — рассказал КП-Челябинск начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Челябинской области Егор Пахомов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/777935" frameborder="0"></iframe> Обрушение кровли на ферме в Челябинской области.Видео: ГУ МЧС России по Челябинской области.

К счастью, людей на ферме во время обрушения не было.

Животных спасали и люди, и техника. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

Разбирать завалы и спасать животных ЧМС помогали сотрудники поисково-спасательной службы.

— Операция завершилась глубокой ночью. Практически всех животных удалось спасти. Погибли только две коровы, — уточнил Егор Пахомов.

Причину обрушения установят специалисты.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU