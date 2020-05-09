2020-05-09T07:34:12+03:00
Происшествия

Три десятка животных оказались под завалами при обрушении фермы в Челябинской области

Спасли не всех
Лидия ПЕСКОВА
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В здании было много коров. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.В здании было много коров. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.
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Здание фермы в поселке Ближний Агаповского района обрушилось под вечер пятницы, 8 мая. МЧС пришлось разворачивать спасательную операцию.

— На место происшествия были незамедлительно направлены силы и средства муниципального звена областной подсистемы РСЧС. Специалисты установили, что обрушилась половина кровли одноэтажного здания фермы. По предварительным данным в момент ЧП на территории фермы находилось 20 голов крупного рогатого скота и 10 голов свиней. Все усилия были направлены на спасение животных, — рассказал КП-Челябинск начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Челябинской области Егор Пахомов.

Обрушение кровли на ферме в Челябинской области.Видео: ГУ МЧС России по Челябинской области.

К счастью, людей на ферме во время обрушения не было.

Животных спасали и люди, и техника. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

Животных спасали и люди, и техника. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

Разбирать завалы и спасать животных ЧМС помогали сотрудники поисково-спасательной службы.

— Операция завершилась глубокой ночью. Практически всех животных удалось спасти. Погибли только две коровы, — уточнил Егор Пахомов.

Причину обрушения установят специалисты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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