2020-05-09T09:17:03+03:00
Происшествия

Три человека получили ожоги при аварии на сетях с горячей водой в Челябинске

В мэрии рассказали подробности происшествия
Лидия ПЕСКОВА
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Двое в больнице, одна бабушка отказалась покидать дом.Двое в больнице, одна бабушка отказалась покидать дом.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Утром в субботу, 9 мая, на улице Дзержинского в Ленинском районе Челябинска прорвало трубу с горячей водой. Кипяток быстро залил обширную территорию вокруг места прорыва.

— Под затопление попало тридцать домов частного сектора. Сейчас ведутся восстановительные работы. Горячую воду в жилых домах не отключают. Держатель сетей — компания «УСТЭК-Челябинск» обходит дома и оценивает размер ущерба, — рассказали КП-Челябинск в пресс-службе администрации города.

К сожалению, коммунальная авария не обошлась без пострадавших.

Ленинский район в Челябинске залило кипятком.Видео: читатель КП-Челябинск.

По данным мэрии, Мужчина 65-лет и женщина 40 лет с ожогами стоп и голеней третьей степени доставлены в ГКБ № 6. Их состояние врачи оценивают как стабильное. Еще одна женщина 86 лет получила ожоги стоп второй степени, однако от госпитализации она отказалась.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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