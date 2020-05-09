Три человека получили ожоги при аварии на сетях с горячей водой в Челябинске
Утром в субботу, 9 мая, на улице Дзержинского в Ленинском районе Челябинска прорвало трубу с горячей водой. Кипяток быстро залил обширную территорию вокруг места прорыва.
— Под затопление попало тридцать домов частного сектора. Сейчас ведутся восстановительные работы. Горячую воду в жилых домах не отключают. Держатель сетей — компания «УСТЭК-Челябинск» обходит дома и оценивает размер ущерба, — рассказали КП-Челябинск в пресс-службе администрации города.
К сожалению, коммунальная авария не обошлась без пострадавших.
Ленинский район в Челябинске залило кипятком.Видео: читатель КП-Челябинск.
По данным мэрии, Мужчина 65-лет и женщина 40 лет с ожогами стоп и голеней третьей степени доставлены в ГКБ № 6. Их состояние врачи оценивают как стабильное. Еще одна женщина 86 лет получила ожоги стоп второй степени, однако от госпитализации она отказалась.
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ИСТОЧНИК KP.RU