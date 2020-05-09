Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 9 мая 2020 года: больных уже больше тысячи, погиб еще один человек
По данным регионального минздрава, на утро 9 мая в регионе подтверждены 1058 случаев заболевания COVID-19. Всего за сутки заболевание обнаружили у 91 пациента.
В больницах области остается 791 человек.
Уже 249 пациентов поправились и выписаны из больниц. За минувшие сутки домой отправился 61 человек.
Семь пациентов переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ.
Увы, но в области умер еще один человек. Женщина 68 лет скончалась от ковидной пневмонии в Магнитогорске. Именно этот город дает прирост по погибшим на этой неделе. Накануне здесь умерли еще две женщины со слабым сердцем.
8 мая глава региона Алексей Текслер заявил, что правительство прорабатывает варианты ослабления эпидрежима. Однако в случае ухудшения ситуации могут быть введены дополнительные ограничения для граждан.
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Напомним, в области ввели масочный режим. С 12 мая он будет обязательным. За отсутствие масок в общественном месте начнут штрафовать.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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