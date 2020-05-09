Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 9 мая 2020 года: больных уже больше тысячи, погиб еще один человек

9 Май 2020 2020-05-09T09:52:16+03:00

Изменить размер текста: A A

По данным регионального минздрава, на утро 9 мая в регионе подтверждены 1058 случаев заболевания COVID-19. Всего за сутки заболевание обнаружили у 91 пациента.

В больницах области остается 791 человек.

Уже 249 пациентов поправились и выписаны из больниц. За минувшие сутки домой отправился 61 человек.

Семь пациентов переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ.

Увы, но в области умер еще один человек. Женщина 68 лет скончалась от ковидной пневмонии в Магнитогорске. Именно этот город дает прирост по погибшим на этой неделе. Накануне здесь умерли еще две женщины со слабым сердцем.

8 мая глава региона Алексей Текслер заявил, что правительство прорабатывает варианты ослабления эпидрежима. Однако в случае ухудшения ситуации могут быть введены дополнительные ограничения для граждан.

Цифровые пропуска в Челябинске: как будут работать и когда введут. Брифинг Виктора Мамина 00:00 00:00

Напомним, в области ввели масочный режим. С 12 мая он будет обязательным. За отсутствие масок в общественном месте начнут штрафовать.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU