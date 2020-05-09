Количество погибших от коронавируса в Челябинской области на 9 мая 2020 года: трагедия третьи сутки подряд

9 Май 2020 2020-05-09T10:07:52+03:00

Все последние случаи гибели — в больницах одного города

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С начала пандемии COVID-19 на Южном Урале скончались одиннадцать человек. Прирост погибших идет третьи сутки. Все пациенты из Магнитогорска.

Магнитогорск вообще лидирует по числу умерших от коронавируса. Из 11-и человек, скончавшихся в регионе, пятеро ушли из жизни в Магнитке.

Первой жертвой был 51-летний мужчина, страдавший от сахарного диабета и гипертонии. Потом скончался 57-летний доктор из Брединского района, затянувший с лечением и доставленный в стационар уже с пневмонией. Накануне скончались 67-летняя и 81-летняя женщины, у которых еще до заражения была сердечная недостаточность. Последний случай — классический. Пациентка 68 лет погибла в больнице Магнитогорска от ковидной пневмонии.

В Златоусте, где очагом заражения стала городская больница, умерли трое. У 64-летней пациентки была онкология, у 78-летнего умершего — пневмония, еще один 85-летний больной скончался в реанимации. В Ашинском районе умер 68-летний пациент. В Октябрьском районе — 72-летний пациент. Дополнительной информации о них нет.

Первым погибшим от коронавируса в регионе был 66-летний житель Челябинска. Болезнь мужчина привез из Москвы, где проходил лечение от онкологии. У пациента была термальная стадия рака. Короновирус приблизил смерть.

Таково количество умерших от коронавируса в Челябинской области на 9 мая 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU