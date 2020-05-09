Дзюдоист из Челябинска проведет онлайн-тренировку для детей на семь стран Европы

9 Май 2020 2020-05-09T11:02:18+03:00

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Двукратный чемпион Европы, обладатель пяти наград чемпионатов мира в личном первенстве и трех медалей в командных состязаниях, участник двух Олимпиад Кирилл Денисов в условиях самоизоляции старается сам не терять спортивную форму и другим не советует. Денисов уже две недели проводит бесплатные онлайн тренировки для детей всех возрастов и их родителей, а теперь решил расширить географий таких занятий.

10 мая Кирилл Денисов и его спортклуб «Ичибан» проведут первую совместную международную онлайн тренировку в прямом эфире на платформе Zoom и своем Instagram для детей 12-14 лет из семи стран Европы (форма общения — на русском и английском языках). Начало в 14.00 (время челябинское).

— В таком формате в Европе «массовые» тренировки точно не проводились. В условия режима самоизоляции это хорошая поддержка и мотивация для спортсменов. К нам планируют присоединиться представители 15-16 клубов, семь-восемь российских клубов, три клуба из Португалии, два из Словакии, по одному из Словении, Чехии, Франции и Австрии. Мы призываем всех не лениться и уделять время для физической активности, хотя бы 20-30 минут в день, — рассказал Кирилл Денисов.

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ИСТОЧНИК KP.RU