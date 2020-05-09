2020-05-09T12:40:30+03:00
Общество

Прообраз джипов и пианино в военном грузовике отправились в автопробег по Челябинску

Техника военных лет проехала по центральным улицам города
Лидия ПЕСКОВА
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На улицы города вышли больше десятка старых машин.На улицы города вышли больше десятка старых машин.Фото: Юлия РЕУТОВА
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Утром 9 мая активисты военно-исторического общества «Дивизион» вывели на улицы Челябинска раритетные автомобили военных лет. В дорогу их провожала редактор КП-Челябинск Юлия Реутова. Ниже можно увидеть онлайн-репортаж с места сбора.

Во время Великой Отечественной войны Челябинск играл большую роль как тыловой город. На Южный Урал эвакуировали две сотни заводов. И уже в начале войны за 33 дня наладили массовое производство танков Т-34. Всего за годы войны ЧТЗ выпустил пятую часть все боевых машин, участвовавших в войне. Вот почему за Челябинском закрепилось название Танкограда.

От проходной ЧТЗ к мемориалу «Скорбящие матери» и отправилась сегодня утром колонна «Дивизиона».

На нашем видео вы увидите, как в военные годы выглядел грузовик, который можно заправлять дровами. А также мы покажем прообраз современных джипов — фронтовой «Виллис». И зенитные установки, которые на самом деле применяли в бою девушки из романа «А зори здесь тихие». Те, что сняты в кино, увы, не соответствуют правде. Вместе с нашим редактором вы попробуете залезть в броневик и услышите песни военных лет, сыгранные на пианино из кузова фронтовой машины...

День Победы в Челябинске: автопробег.Видео: Юлия РЕУТОВА.

Запускайте скорее наш ролик.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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