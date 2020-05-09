2020-05-09T13:31:30+03:00
Общество

Ветеринар из Челябинска вспомнил про воевавших собак в своем блоге

Четвероногие тоже внесли свой вклад в борьбу с фашизмом
Лидия ПЕСКОВА
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Служебные собаки воевали и гибли на фронтах, как люди.Служебные собаки воевали и гибли на фронтах, как люди.Фото: УКЛАДОВ Егор
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Челябинский ветеринар-блогер Баграт Агажанов вспомнил про необычных бойцов, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны. Речь идет о служебных собаках. На фронте четвероногие, как и люди, рисковали здоровьем и жизнью.

— Об этом мало говорят... Но кто будет говорить, если не мы, ветеринары? — написал Баграт в своем Instagram. — Животные в очередной раз доказали свою преданность людям, встав в один ряд с солдатами. Ценой собственной жизни они спасали жизни людей. Мы почти не знаем их кличек, но они достойны нашего уважения и нашей памяти. Они настоящие герои!

Страничка с записью в Instagram.

Страничка с записью в Instagram.

Читатели блога поддержали врача.

— Сколько же их погибло, помощников наших... Спасибо, что вспомнили в этот Великий день! — замечают челябинцы.

— Моему сыну 11 лет. Он знает о войне все. Но больше всего его впечатлил мой рассказ о пограничниках, которые пошли в бой со своими питомцами. Первую атаку они отбили. А потом немцам пришло подкрепление — танки... Все погибли... И животные тоже — они не предают... Это мы зачастую не ценим их любовь, — написала одна из челябинок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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