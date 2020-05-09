Ветеринар из Челябинска вспомнил про воевавших собак в своем блоге

9 Май 2020 2020-05-09T13:31:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Челябинский ветеринар-блогер Баграт Агажанов вспомнил про необычных бойцов, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны. Речь идет о служебных собаках. На фронте четвероногие, как и люди, рисковали здоровьем и жизнью.

— Об этом мало говорят... Но кто будет говорить, если не мы, ветеринары? — написал Баграт в своем Instagram. — Животные в очередной раз доказали свою преданность людям, встав в один ряд с солдатами. Ценой собственной жизни они спасали жизни людей. Мы почти не знаем их кличек, но они достойны нашего уважения и нашей памяти. Они настоящие герои!

Страничка с записью в Instagram.

Читатели блога поддержали врача.

— Сколько же их погибло, помощников наших... Спасибо, что вспомнили в этот Великий день! — замечают челябинцы.

— Моему сыну 11 лет. Он знает о войне все. Но больше всего его впечатлил мой рассказ о пограничниках, которые пошли в бой со своими питомцами. Первую атаку они отбили. А потом немцам пришло подкрепление — танки... Все погибли... И животные тоже — они не предают... Это мы зачастую не ценим их любовь, — написала одна из челябинок.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU