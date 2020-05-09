В Челябинск летит второй борт с вахтовиками из Якутии
Власти Челябинской области продолжают эвакуировать вахтовиков с Чаяндинского нефтегазового месторождения на Ямале.
В конце апреля там в рабочих поселках вспыхнул большой очаг коронавируса. Инфекция подтвердилась почти у трех тысяч вахтовиков. Заболевших стараются лечить в местных больницах, а людей с отрицательным анализом на COVID-19 отправляют по домам в разные уголки страны.
7 мая в Челябинск прилетели 96 мужчин и две женщины.
— Второй борт из Якутии доставит еще 63 человека. У каждого из них отрицательный результат тестов на COVID-19, — сообщает пресс-служба минздрава Челябинской области.
Рабочих доставят в санаторий «Карагайский бор» на временную изоляцию.
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ИСТОЧНИК KP.RU