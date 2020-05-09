«Сидел в крови, прохожие бегали за бинтами»: мотоциклист столкнулся с иномаркой в центре Челябинска

9 Май 2020 2020-05-09T16:36:12+03:00

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Около двух часов дня 9 мая на улице Воровского, у дома № 17, мотоциклист столкнулся с иномаркой. У машины изрядно покорежен бок. Мотоциклист получил несколько кровавых ран.

— Хозяин мотоцикла сидел в крови. Моему мужу пришлось бежать в аптеку за бинтами. Но травмы были, на первый взгляд, не слишком страшными. Мужчина был в сознании, нормально соображал. Ему вызвали скорую, но в больницу он, кажется, не поехал, — рассказала КП-Челябинск читательница Ирина.

Факт ДТП подтвердили в полиции.

— Столкнулись автомобиль «Фольксваген Поло», за рулем которого сидел 70-летний мужчина, и мотоцикл «Ямаха». 32-летний водитель мотоцикла получил травмы. Медицинскую помощь ему оказали на месте. Обстоятельства столкновения проверяются, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU