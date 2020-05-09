2020-05-09T16:36:12+03:00
Происшествия

«Сидел в крови, прохожие бегали за бинтами»: мотоциклист столкнулся с иномаркой в центре Челябинска

Обстоятельства ДТП изучает полиция
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Оба транспортных средства поедут в ремонт. Фото: Кирилл Рябцев.Оба транспортных средства поедут в ремонт. Фото: Кирилл Рябцев.
Изменить размер текста:

Около двух часов дня 9 мая на улице Воровского, у дома № 17, мотоциклист столкнулся с иномаркой. У машины изрядно покорежен бок. Мотоциклист получил несколько кровавых ран.

— Хозяин мотоцикла сидел в крови. Моему мужу пришлось бежать в аптеку за бинтами. Но травмы были, на первый взгляд, не слишком страшными. Мужчина был в сознании, нормально соображал. Ему вызвали скорую, но в больницу он, кажется, не поехал, — рассказала КП-Челябинск читательница Ирина.

Факт ДТП подтвердили в полиции.

— Столкнулись автомобиль «Фольксваген Поло», за рулем которого сидел 70-летний мужчина, и мотоцикл «Ямаха». 32-летний водитель мотоцикла получил травмы. Медицинскую помощь ему оказали на месте. Обстоятельства столкновения проверяются, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Сидел в крови, прохожие бегали за бинтами»: мотоциклист столкнулся с иномаркой в центре Челябинска
В Челябинск летит второй борт с вахтовиками из Якутии
У жены игрока «Трактора» обокрали фуд-трак в Челябинске
Ветеринар из Челябинска вспомнил про воевавших собак в своем блоге
Прообраз джипов и пианино в военном грузовике отправились в автопробег по Челябинску
Дзюдоист из Челябинска проведет онлайн-тренировку для детей на семь стран Европы
Количество погибших от коронавируса в Челябинской области на 9 мая 2020 года: трагедия третьи сутки подряд
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 9 мая 2020 года: больных уже больше тысячи, погиб еще один человек
Три человека получили ожоги при аварии на сетях с горячей водой в Челябинске
Частный сектор в Челябинске залило кипятком
Три десятка животных оказались под завалами при обрушении фермы в Челябинской области
Губернатор Алексей Текслер рассказал, как поздравит с Днем Победы деда-фронтовика
Все ради безопасности: учреждения Челябинска оснастили бесконтактными дверными ручками
Высшие чиновники Челябинской области рассказали о своих доходах
День Победы с примесями: в семи городах Челябинской области продлен режим НМУ
Челябинские антимонопольщики предложили минэкономразвития поддержать рестораторов
Челябинец на машине проехал через всю Чукотку
Челябинский экогерой лидирует в конкурсе от National Georgrafic
«Просим поделиться антителами»: медики в Челябинске приглашают излечившихся от COVID-19 сдать плазму
Слушатели праздничного концерта к 9 мая получили призы