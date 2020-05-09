2020-05-09T19:18:17+03:00
Общество

Вахтовики из Якутии прилетели в Челябинск в масках, очках и в белых халатах

На земле их встречали спецслужбы
Лидия ПЕСКОВА
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Со стороны рабочие похожи на пришельцев. Фото: читатель КП-Челябинск.Со стороны рабочие похожи на пришельцев. Фото: читатель КП-Челябинск.
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В аэропорту Челябинска приземлился борт из Якутии. На родину с Чаяндинского нефтегазового месторождения вернулись 63 вахтовика. На Севере они попали в большой очаг вспышки коронавируса. Однако первые анализы на COVID-19 у всех отрицательные.

Читатель КП-Челябинск был свидетелем встречи вахтовиков на взлетно-посадочном поле.

— Все пассажиры были одеты в белые комбинезоны, маски, очки. Их встречали медики, которые были одеты также. Перед посадкой в автобус у пассажиров проверяли документы. Им измеряли температуру и спрашивали про самочувствие, — рассказал наш читатель.

Фото: читатель КП-Челябинск.

Фото: читатель КП-Челябинск.

Два дня назад на Южный Урал прилетели еще 98 вахтовиков.

Всех их доставят на карантин в обсерватор, созданный на базе санатория «Карагайский бор».

ИСТОЧНИК KP.RU

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