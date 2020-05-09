Вахтовики из Якутии прилетели в Челябинск в масках, очках и в белых халатах
В аэропорту Челябинска приземлился борт из Якутии. На родину с Чаяндинского нефтегазового месторождения вернулись 63 вахтовика. На Севере они попали в большой очаг вспышки коронавируса. Однако первые анализы на COVID-19 у всех отрицательные.
Читатель КП-Челябинск был свидетелем встречи вахтовиков на взлетно-посадочном поле.
— Все пассажиры были одеты в белые комбинезоны, маски, очки. Их встречали медики, которые были одеты также. Перед посадкой в автобус у пассажиров проверяли документы. Им измеряли температуру и спрашивали про самочувствие, — рассказал наш читатель.
Фото: читатель КП-Челябинск.
Два дня назад на Южный Урал прилетели еще 98 вахтовиков.
Всех их доставят на карантин в обсерватор, созданный на базе санатория «Карагайский бор».
ИСТОЧНИК KP.RU