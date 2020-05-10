Пострадавшим во время разлива кипятка в Челябинске выплатят компенсацию

10 Май 2020 2020-05-09T21:16:11+03:00

Во время коммунальной аварии затопило 30 дворов, в ветеран труда и ее соседи получили ожоги ног

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Утром 9 мая жители частного сектора, который тянется вдоль улицы Дзержинского в Ленинском районе города, проснулись в густом тумане. Но погода тут ни при чем. В огородах по щиколотку стоял кипяток — по соседству рванул трубопровод с горячей водой.

— Затопленными оказались тридцать частных домов. Кипятком обварились три человека. Это 86-летняя бабушка — ветеран труда и ее соседи: 65-летний мужчина и 40-летняя женщина. У всех ожоги ног 2-3 степени, — рассказали КП-Челябинск в пресс-службе мэрии.

Восстановительные работы начались сразу же. А когда воду откачали, специалисты компании «УСТЭК-Челябинск», в чьем ведении и находятся сети, пошли по домам оценивать причиненный ущерб.

Сумма ущерба еще не подсчитана. Однако в мэрии заявляют, что все пострадавшие получат компенсацию.

— Все объекты компании «УСТЭК-Челябинск» застрахованы. Ущерб, нанесенный здоровью и имуществу граждан, возместит страховая компания. Специалисты «УСТЭК-Челябинск» уже начали обход дворов. Ситуацию держит на контроле администрация Ленинского района, — замечают в мэрии.

В настоящий момент прорыв локализован, горячее водоснабжение всем потребителям Ленинского района восстановлено.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/777939" frameborder="0"></iframe> Ленинский район в Челябинске залило кипятком.Видео: читатель КП-Челябинск.

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ИСТОЧНИК KP.RU