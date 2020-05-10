В магазинах Челябинска предупреждают: «Без масок не пустим»

10 Май 2020 2020-05-10T07:18:16+03:00

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Через два дня в области вводится обязательный масочный режим — это распоряжение губернатора. Посещать магазины, поликлиники и другие общественные заведения можно только в индивидуальном средстве защиты — маске одноразовой медицинской или многоразовой.

В сетевых супермаркетах появляются объявления: «Посещение магазина без маски запрещено».

В соцсетях народ заявляет, что купить продукты можно пока и без повязки на лице.

Александра: «Спокойно прошла по торговому залу. Пустят ли за покупками без маски 12 мая?».

Наталья: «Нашьем масок из трусов! По 50 руб. маски покупать не буду: дорого!».

Возмущение челябинки понять можно. Разовая медицинская маска в аптеках стоит, в среднем, 35 руб. Значит, в месяц двум работающим членам семьи на покупку повязок придется выложить более 10 тыс руб.

Власти обещают насытить пункты областного аптечного склада масками по 15 руб. за штуку. До пандемии COVID-19 в аптеках Челябинска маска стоила шесть рублей.

Режима обязательного ношения резиновых перчаток в регионе пока не введено.

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ИСТОЧНИК KP.RU