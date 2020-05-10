2020-05-10T07:18:16+03:00
Коронавирус Covid-19

В магазинах Челябинска предупреждают: «Без масок не пустим»

В витринах супермаркетов появились анонсы нового правила
Инна КУМЕЙКО
Поделиться:
Комментарии: comments1
В сетевых магазинах Челябинска появились предупреждающие анонсы. Фото: группа "Комарова Челябинск" vk.comВ сетевых магазинах Челябинска появились предупреждающие анонсы. Фото: группа "Комарова Челябинск" vk.com
Изменить размер текста:

Через два дня в области вводится обязательный масочный режим — это распоряжение губернатора. Посещать магазины, поликлиники и другие общественные заведения можно только в индивидуальном средстве защиты — маске одноразовой медицинской или многоразовой.

В сетевых супермаркетах появляются объявления: «Посещение магазина без маски запрещено».

В соцсетях народ заявляет, что купить продукты можно пока и без повязки на лице.

Александра: «Спокойно прошла по торговому залу. Пустят ли за покупками без маски 12 мая?».

Наталья: «Нашьем масок из трусов! По 50 руб. маски покупать не буду: дорого!».

Возмущение челябинки понять можно. Разовая медицинская маска в аптеках стоит, в среднем, 35 руб. Значит, в месяц двум работающим членам семьи на покупку повязок придется выложить более 10 тыс руб.

Власти обещают насытить пункты областного аптечного склада масками по 15 руб. за штуку. До пандемии COVID-19 в аптеках Челябинска маска стоила шесть рублей.

Режима обязательного ношения резиновых перчаток в регионе пока не введено.

Читайте также:

Алексей Текслер о введении масочного режима в Челябинской области: «На улице носить не обязательно» (подробнее).

Жителям Челябинска разъяснили, как соблюдать масочный режим, чтобы не получить штраф (подробнее).

Обязательное ношение перчаток в Челябинске в период коронавируса: когда введут и для чего (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Челябинской области 2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Проверка на дорогах. В Челябинск не пускают людей без прописки
Врачи рассказали о пациентке, которая умерла от коронавируса в Магнитогорске
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 10 мая 2020 года: плюс 80 новых случаев и одна новая смерть
В Челябинске 9 мая во время режима самоизоляции ученики гимназии возложили цветы к мемориалу
В центре Челябинска ларек вытеснил пешеходов с остановки
В магазинах Челябинска предупреждают: «Без масок не пустим»
Пострадавшим во время разлива кипятка в Челябинске выплатят компенсацию
Вахтовики из Якутии прилетели в Челябинск в масках, очках и в белых халатах
«Сидел в крови, прохожие бегали за бинтами»: мотоциклист столкнулся с иномаркой в центре Челябинска
В Челябинск летит второй борт с вахтовиками из Якутии
У жены игрока «Трактора» обокрали фуд-трак в Челябинске
Ветеринар из Челябинска вспомнил про воевавших собак в своем блоге
Прообраз джипов и пианино в военном грузовике отправились в автопробег по Челябинску
Дзюдоист из Челябинска проведет онлайн-тренировку для детей на семь стран Европы
Количество погибших от коронавируса в Челябинской области на 9 мая 2020 года: трагедия третьи сутки подряд
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 9 мая 2020 года: больных уже больше тысячи, погиб еще один человек
Три человека получили ожоги при аварии на сетях с горячей водой в Челябинске
Частный сектор в Челябинске залило кипятком
Три десятка животных оказались под завалами при обрушении фермы в Челябинской области
Губернатор Алексей Текслер рассказал, как поздравит с Днем Победы деда-фронтовика
Все ради безопасности: учреждения Челябинска оснастили бесконтактными дверными ручками
Высшие чиновники Челябинской области рассказали о своих доходах
День Победы с примесями: в семи городах Челябинской области продлен режим НМУ
Челябинские антимонопольщики предложили минэкономразвития поддержать рестораторов
Челябинец на машине проехал через всю Чукотку
Челябинский экогерой лидирует в конкурсе от National Georgrafic
«Просим поделиться антителами»: медики в Челябинске приглашают излечившихся от COVID-19 сдать плазму
Слушатели праздничного концерта к 9 мая получили призы