В центре Челябинска ларек вытеснил пешеходов с остановки

10 Май 2020 2020-05-10T08:14:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Борьба с незаконными торговыми киосками в Челябинске похожа на игру в прятки. Изменения в правилах благоустройства; требования дизайн-кода не могут победить серую торговлю. Ларьки скрываются в переулках, исчезают и появляются вновь. Потому подчас выглядит Челябинск, как уездный городок — без собственного стиля и лица.

В центре города, на остановке «Улица им. Плеханова», каркас павильона оттяпал не только кусок остановки, но и тротуар. Местные жители возмущаются и требуют чиновников убрать ларек.

Станислав: «В Петербурге на остановках ничего лишнего».

Елена: «Показушно на ул. Энгельса убрали киоск. И тут же новый вырос! Загадили весь город!».

Елизавета: Писала я чиновникам по такому же незаконному. Работает как нри в чем не бывало».

Вопросы по законности ларька можно задавать в приемную администрации Челябинска или напрямую в КУИЗО на почту kuizo@kuizo.ru. Нужно попросить проверить его легальность и демонтировать в противном случае.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU