2020-05-10T08:14:05+03:00
Общество

В центре Челябинска ларек вытеснил пешеходов с остановки

Челябинцы требуют чиновников разобраться в законности появления павильона
Инна КУМЕЙКО
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Куда деваться пассажирам? Фото: группа "Изнанка Челябинска" vk.comКуда деваться пассажирам? Фото: группа "Изнанка Челябинска" vk.com
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Борьба с незаконными торговыми киосками в Челябинске похожа на игру в прятки. Изменения в правилах благоустройства; требования дизайн-кода не могут победить серую торговлю. Ларьки скрываются в переулках, исчезают и появляются вновь. Потому подчас выглядит Челябинск, как уездный городок — без собственного стиля и лица.

В центре города, на остановке «Улица им. Плеханова», каркас павильона оттяпал не только кусок остановки, но и тротуар. Местные жители возмущаются и требуют чиновников убрать ларек.

Станислав: «В Петербурге на остановках ничего лишнего».

Елена: «Показушно на ул. Энгельса убрали киоск. И тут же новый вырос! Загадили весь город!».

Елизавета: Писала я чиновникам по такому же незаконному. Работает как нри в чем не бывало».

Вопросы по законности ларька можно задавать в приемную администрации Челябинска или напрямую в КУИЗО на почту kuizo@kuizo.ru. Нужно попросить проверить его легальность и демонтировать в противном случае.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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