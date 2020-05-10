В Челябинске 9 мая во время режима самоизоляции ученики гимназии возложили цветы к мемориалу

10 Май 2020 2020-05-10T08:49:31+03:00

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В годы Великой Отечественной войны на фронте погибли 118 учеников челябинской школы № 1. Теперь это гимназия, и ее ученики чтят память героев. Каждый год у монумента погибшим на территории гимназии появляются цветы.

В минувший День Победы, когда все мероприятия перенесли из-за эпидемии COVID-19, гимназисты принесли к памятнику цветы.

«Митинг, посвященный Великой Победе, идет у нашей Первой гимназии на ул. Красной и будет продолжаться до вечера. С Праздником Вас, друзья!», — сообщил на своей странице в Фейсбуке директор Исторического музея Челябинской области Владимир Богдановский.

Как разрешили мероприятие в карантин? Ведь школьные дворы закрыты на замок. Этим вопросом озадачились пользователи соцсетей, разглядывая фото с возложения.

— А кто вам сказал, что было многолюдно? И митинга не было, — ответил на вопрос корреспондента КП-Челябинск директор гимназии № 1 Дамир Тимерханов. — Мы возложили цветы. Все были в масках, соблюдали социальную дистанцию.

— Дети пришли с портретами своих героев?

— Это наш Бессмертный полк: погибшие на фронтах ученики. Мы хотели выйти с портретами в общей колонне, но поскольку все отменилось, принесли их на школьный двор.

Бессмертный полк гимназии № 1. Фото: Владимир Богдановский.

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ИСТОЧНИК KP.RU