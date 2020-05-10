Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 10 мая 2020 года: плюс 80 новых случаев и одна новая смерть
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 10 мая 2020 года составило 1138 человек. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Суточный прирост — 80 случаев.
Больных COVID-19 — 856 человек. 263 человека выздоровели и выписаны из больниц.
За сутки умер один человек: пациентка 76 лет, причина смерти: пионефроз с исходом в урологический сепсис (COVID-19 сопутствующее). Всего в регионе 12 смертей. Причиной четырех из них стал коронавирус. В остальных ковид был сопутствующим заболеванием.
Все пациенты с подтверждённым коронавирусом находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение.
Контакты всех пациентов отрабатываются специалистами Роспотребнадзора, а также фиксируются по обращениям на «горячую линию».
ИСТОЧНИК KP.RU
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