Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 10 мая 2020 года: плюс 80 новых случаев и одна новая смерть

10 Май 2020 2020-05-10T09:39:41+03:00

Врачи подсчитали количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 10 мая 2020 года: 1138 зарегистрированных диагнозов

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Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 10 мая 2020 года составило 1138 человек. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Суточный прирост — 80 случаев.

Больных COVID-19 — 856 человек. 263 человека выздоровели и выписаны из больниц.

За сутки умер один человек: пациентка 76 лет, причина смерти: пионефроз с исходом в урологический сепсис (COVID-19 сопутствующее). Всего в регионе 12 смертей. Причиной четырех из них стал коронавирус. В остальных ковид был сопутствующим заболеванием.

Все пациенты с подтверждённым коронавирусом находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение.

Контакты всех пациентов отрабатываются специалистами Роспотребнадзора, а также фиксируются по обращениям на «горячую линию».

ИСТОЧНИК KP.RU