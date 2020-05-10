2020-05-10T09:39:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 10 мая 2020 года: плюс 80 новых случаев и одна новая смерть

Врачи подсчитали количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 10 мая 2020 года: 1138 зарегистрированных диагнозов
Ольга АНТОНОВА
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В Челябинске - новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией.В Челябинске - новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 10 мая 2020 года составило 1138 человек. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Суточный прирост — 80 случаев.

Больных COVID-19 — 856 человек. 263 человека выздоровели и выписаны из больниц.

За сутки умер один человек: пациентка 76 лет, причина смерти: пионефроз с исходом в урологический сепсис (COVID-19 сопутствующее). Всего в регионе 12 смертей. Причиной четырех из них стал коронавирус. В остальных ковид был сопутствующим заболеванием.

Все пациенты с подтверждённым коронавирусом находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение.

Контакты всех пациентов отрабатываются специалистами Роспотребнадзора, а также фиксируются по обращениям на «горячую линию».

ИСТОЧНИК KP.RU

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