2020-05-10T10:35:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Врачи рассказали о пациентке, которая умерла от коронавируса в Магнитогорске

На Южном Урале зафиксировано 12 летальных исходов
Ольга АНТОНОВА
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Врачи рассказали о диагнозе пациентки из Магнитогорска, скончавшейся от ковида.Врачи рассказали о диагнозе пациентки из Магнитогорска, скончавшейся от ковида.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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За минувшие сутки коронавирус как сопутствующее заболевание унес жизнь 76-летней жительницы Магнитогорска. Основной диагноз: пионефроз с исходом в урологический сепсис. COVID-19 стал сопутствующим заболеванием.

Пионефроз — это последняя, терминальная, стадия гнойного пиелонефрита. Почка будто расплавляется от гнойного сепсиса.

Напомним, что 9 мая в Магнитогорске от коронавирусной пневмонии скончалась 68-летняя женщина.

Всего в регионе в эпидемию коронавируса скончалось 12 человек. У четырех ковид стал причиной летального исхода. У восьмерых явился сопутствующим заболеванием.

В больницах для лечения ковидных пациентов развернуто 2,5 тыс. коек. Власти готовы переоборудовать еще 300 мест.

По приказу федерального минздрава появятся отделения по долечиванию ковидных. Отделения нужны выведенным из острой стадии заболевшим, если уже не требуется реанимационное оборудование. Они останутся под наблюдением врачей. А высвободившиеся места отдадут тяжелым пациентам.

Власти региона решают, сколько коек требуется для долечивания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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