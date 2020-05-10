Врачи рассказали о пациентке, которая умерла от коронавируса в Магнитогорске

10 Май 2020 2020-05-10T10:35:18+03:00

Врачи рассказали о диагнозе пациентки из Магнитогорска, скончавшейся от ковида. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Изменить размер текста: A A

За минувшие сутки коронавирус как сопутствующее заболевание унес жизнь 76-летней жительницы Магнитогорска. Основной диагноз: пионефроз с исходом в урологический сепсис. COVID-19 стал сопутствующим заболеванием.

Пионефроз — это последняя, терминальная, стадия гнойного пиелонефрита. Почка будто расплавляется от гнойного сепсиса.

Напомним, что 9 мая в Магнитогорске от коронавирусной пневмонии скончалась 68-летняя женщина.

Всего в регионе в эпидемию коронавируса скончалось 12 человек. У четырех ковид стал причиной летального исхода. У восьмерых явился сопутствующим заболеванием.

В больницах для лечения ковидных пациентов развернуто 2,5 тыс. коек. Власти готовы переоборудовать еще 300 мест.

По приказу федерального минздрава появятся отделения по долечиванию ковидных. Отделения нужны выведенным из острой стадии заболевшим, если уже не требуется реанимационное оборудование. Они останутся под наблюдением врачей. А высвободившиеся места отдадут тяжелым пациентам.

Власти региона решают, сколько коек требуется для долечивания.

Читайте также:

Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 10 мая 2020 года: плюс 80 новых случаев и одна новая смерть (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU