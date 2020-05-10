Проверка на дорогах. В Челябинск не пускают людей без прописки

10 Май 2020 2020-05-10T12:53:25+03:00

На въезде в Челябинск полицейские проводят операцию "Тоннель". Фото: пресс-слудба ГУ МВД России по Челябинской области.

Для недопущения распространения COVID-19 инспекторы ГИБДД разворачивают назад машины из области

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В воскресенье, 10 мая, на въездах в Челябинск выросли большие пробки из автомобилей. Инспекторы ГИБДД в рамках операции «Тоннель» проверяли у находящихся в машинах челябинскую прописку. Не имеющих заветного штампика разворачивали.

— На выезде из Новосинеглазово с инспекторами ГИБДД пообщались, — сообщила читательница КП-Челябинск. — Проверили права и ПТС на автомобиль. В этом документе указала наша челябинская регистрация. Рядом с поворотом на Новосинеглазово есть болшая транспортная развязка, по ней в Челябинск идут машины из области. Полицейские проверяют въезжающих. На выезде из города патрулей нет.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области сообщили, что в регионе работают передвижные пункты полиции. В том числе, 16 — в Челябинске.

Основная задача силовиков — отслеживать возможные нарушения обязательного режима двухнедельной изоляции теми, кто обязан сидеть дома по постановлению Роспотребнадзора.

Полицейские через планшетные компьютеры, по базе данных, проверяют тех, кто должен сидеть на обязательном карантине.

Читательница КП-Челябинск пообщалась с полицейскими на выезде из Новосинеглазово. Фото: Архив героя публикации.

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ИСТОЧНИК KP.RU