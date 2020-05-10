Мэр Челябинска Наталья Котова отчиталась о доходах за прошлый год

10 Май 2020 2020-05-10T14:41:02+03:00

Наталья Котова отчиталась о доходах за прошлый год. Фото:т cheladmin.ru

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 10 мая, глава города Наталья Котова раскрыла данные по доходам за 2019 год. Налоговая декларация размещена на сайте администрации Челябинска.

Согласно официальным данным, в прошлом году мэр заработало более 5,6 млн. руб. Годлм ранее в декларации Натальи Котовой значилось 4,3 млн. руб.

Недвижимая собственность главы города — земельный участок в 655 кв м, садовый дом площадью в 70 кв м и 1/2 доли в квартире.

Транспортных средств у Натальи Котовой нет.

Напомним, двумя днями раньше о доходе за 2019 год отчитался губернатор Алексей Текслер: 17 млн руб. В его собственности есть объекты недвижимости на Кипре и в России, жилой дом. Отчитался губернатор о двух машиноместах.

В собственности супруги губернатора Ирины Текслер жилой дом, земельный участок, две квартиры, одно машиноместо и две машины. Доход первой леди в 2019 году составил 277 рублей.

Читайте также:

Высшие чиновники Челябинской области рассказали о своих доходах (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU