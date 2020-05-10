В центре Челябинска высаживают зеленую изгородь

10 Май 2020 2020-05-10T15:10:51+03:00

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Челябинск возвращает себе фирменный стиль: в центре города появляются ряды живой изгороди из кустов кизильника. Когда-то зеленые рамки украшали многие локации в центре, год за годом их стригли в линеечку.

В воскресенье, 10 мая, неприхотливый живучий кустарник начали высаживать по проспекту Ленина, на разделительной полосе.

Как сообщили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе администрации города, на участке от ул. Лесопарковой до ул. Володарского будет высажено шесть тысяч кустов кизильника. Плюс, полгектара рулонного газона.

Кустарник составит копанию 124 сибирским яблоням. Первые саженцы обживают новое место почти две недели. Землю под ямы на газоне долбили отбойным молотком: так она была спрессована на глубине.

Подрядчик обещает ухаживать за саженцами до ноября 2021 года: поливать, подкармливать удобрениями. Если что-то не приживется, по гарантии высадят другие растения.

А яблоньки уже цветут! Фото: cheladmin.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU