В Челябинске цыгане скупают сады
Три года назад челябинка Виктория Розенберг купила сад в Старокамышинске, искала тихой жизни.
— Вокруг нас почти все участки заброшенные. Сначала радовались: удавалось хорошо отдохнуть, — говорит Виктория.
Но год назад через один участок от Розенбергов землю купили цыгане. Живут в саду круглый год. На клочке земли постоянно находится толпа взрослых и детей.
— Мы уже уже пережили дискотеку: слушали на цыганском языке хиты 90х, но стараемся не конфликтовать. Сделаешь замечание — начинают быковать, — вспоминает челябинка. — Зимой с нашего участка цыгане воровали снег: вода к ним не проведена, а посадки весной поливать надо.
А в воскресенье, 10 мая, в соцсетях Виктория выложила полный отчаяния пост: у цыган с утра грохочет свадьба. Музыку слышно с дороги Пропал выходной!
С юридической точки зрения, ситуация тупиковая. Землей цыгане владеют законно. Шумят днем. В уставе СНТ есть обязанности: обеспечить участки светом и водой, вывозить мусор. Требовать соблюдать тишину члены правления не могут.
— Тупик. Предлагаем цыганам купить наш сад. Они же присматриваются к пустому участку между их и нашим. И тогда заживем бок о бок с табором, — разводит руками Виктория.
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ИСТОЧНИК KP.RU