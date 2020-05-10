В Челябинске с 12 мая в Челябинске полиция начнет штрафовать за отсутствие маски
С 12 мая и до особого распотряжения в регионе стартует режим обязательного ношения индивидуального средства защиты органов дыхания — маски. Повязка нужна при посещении общественных мест: магазинов, поликлиник и больниц, учреждений и предприятий. Маски — обязательное требование для пассажиров общественного транспорта, включая такси.
Это — решение правительства Челябинской области.
— Неисполнение требования — основание для привлечения к административной ответственности, предусмотренной статьей 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях, — говорит начальник правового отдела ГУ МВД России по Челябинской области Александр Пашнин.
Размер штрафа, согласно КоАП, — от одной до 30 тыс. руб.
В полицейском главке подчеркнули, что маску можно не носить на улице. Главное — соблюдать социальную дистанцию в полтора метра. Сотрудники полиции ориентированы, прежде всего, на профилактическую разъяснительную работу.
Контроль соблюдения масочного режима — мера вынужденная, для нераспространения COVID-19.
Напомним, в воскресенье, 10 мая, на въездах в Челябинск полиция разворачивала машины, если у водителя и пассажиров нет городской прописки.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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