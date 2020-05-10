2020-05-10T16:55:15+03:00
Коронавирус Covid-19

В Челябинске с 12 мая в Челябинске полиция начнет штрафовать за отсутствие маски

Но есть места, где повязка не нужна
Людмила СТЕПАШКИНА
Поделиться:
С 12 мая полицейские начнут проверять соблюдение обязательного масочного режима.С 12 мая полицейские начнут проверять соблюдение обязательного масочного режима.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

С 12 мая и до особого распотряжения в регионе стартует режим обязательного ношения индивидуального средства защиты органов дыхания — маски. Повязка нужна при посещении общественных мест: магазинов, поликлиник и больниц, учреждений и предприятий. Маски — обязательное требование для пассажиров общественного транспорта, включая такси.

Это — решение правительства Челябинской области.

— Неисполнение требования — основание для привлечения к административной ответственности, предусмотренной статьей 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях, — говорит начальник правового отдела ГУ МВД России по Челябинской области Александр Пашнин.

Размер штрафа, согласно КоАП, — от одной до 30 тыс. руб.

В полицейском главке подчеркнули, что маску можно не носить на улице. Главное — соблюдать социальную дистанцию в полтора метра. Сотрудники полиции ориентированы, прежде всего, на профилактическую разъяснительную работу.

Контроль соблюдения масочного режима — мера вынужденная, для нераспространения COVID-19.

Напомним, в воскресенье, 10 мая, на въездах в Челябинск полиция разворачивала машины, если у водителя и пассажиров нет городской прописки.

Читайте также:

Проверка на дорогах. В Челябинск не пускают людей без прописки (подробнее).

Жителям Челябинска разъяснили, как соблюдать масочный режим, чтобы не получить штраф (подробнее).

В магазинах Челябинска предупреждают: «Без масок не пустим» (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Челябинской области 2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинске с 12 мая в Челябинске полиция начнет штрафовать за отсутствие маски
В Челябинске цыгане скупают сады
В центре Челябинска высаживают зеленую изгородь
Мэр Челябинска Наталья Котова отчиталась о доходах за прошлый год
Проверка на дорогах. В Челябинск не пускают людей без прописки
Врачи рассказали о пациентке, которая умерла от коронавируса в Магнитогорске
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 10 мая 2020 года: плюс 80 новых случаев и одна новая смерть
В Челябинске 9 мая во время режима самоизоляции ученики гимназии возложили цветы к мемориалу
В центре Челябинска ларек вытеснил пешеходов с остановки
В магазинах Челябинска предупреждают: «Без масок не пустим»
Пострадавшим во время разлива кипятка в Челябинске выплатят компенсацию
Вахтовики из Якутии прилетели в Челябинск в масках, очках и в белых халатах