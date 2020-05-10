2020-05-10T21:06:29+03:00
Происшествия

В заповеднике под Челябинском пожар выжег площадь 189 футбольных полей

Пламя гасили четыре дня
Ольга АНТОНОВА
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Тушили вручную: места в заповеднике труднодоступные, машины не проедут. Фото: pravmin74.ruТушили вручную: места в заповеднике труднодоступные, машины не проедут. Фото: pravmin74.ru
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Рукотворный пожар уничтожил сухую растительность, кустарник и деревья на площади в 135 га. Это — 189 футбольных полей. Четыре дня горел Ильменский заповедник — уникальный уголок нетронутой рироды близ Миасса.

Пожар тушили всем миром: силами ГУ МЧС России по Челябинской области, Миасского поисково-спасательного отряда, Ильменского заповедника. Обстановку и путь огня мониторили беспилотники МЧС.

Борьба с огнем осложнялась труднопроходимым ландшафтом и каменистой поверхностью. Пожарные на автомобилях добирались до точки, далее пересаживались на квадроциклы или шли пешком. Пламя сбивали ранцевыми огнетушителами и воздуходувками.

Сейчас огня нет. Но велик риск его появления: сохраняется сухая и жаркая погода. В регионе действует особый противопожарный режим. Въезд в лес, разведение костров запрещены.

Ослушникам грозит штраф: до 4 тыс. руб. — на физлиц; на должностных лиц — до 30 тыс. рубй; на юрлиц — до 400 тыс. руб. Щщерб природе будет оценен в 250 тыс. руб. и более обернестя уголовным сроком: за решеткой можно провести год.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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