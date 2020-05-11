В Челябинске отремонтировали Орден Победы на Теплотехе
«Зажглась прекрасная доминанта самой пешеходной улицы Челябинска», — именно так лидер движения «Челябинский урбанист» Лев Владов рассказал о ремонте щита с Орденом Победы, который уже много лет украшает здание Теплотехнического института. Подсветку достопримечательности подготовили к 75-летию Победы.
Щит ремонтировали еще в 2014 году. Тогда устанавливали как раз лампочки. Как отмечают власти, иллюминация будут включаться ежегодно на 9 мая.
Пользователи социальных сетей массово оценили такое решение. Некоторые отметили, что даже не знали, что достопримечательность может так загораться.
— Я впервые за всю жизнь вижу это здание будучи свободным от всяких вырвиглазных баннеров и с горящей звездой. Очень рад, что мэрия заботится о внешнем виде города! — пишет один из подписчиков «урбаниста».
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ИСТОЧНИК KP.RU