2020-05-11T07:13:39+03:00
Общество

В Челябинске отремонтировали Орден Победы на Теплотехе

Достопримечательность починили к 9 мая
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Фото: Челябинский урбанист, vk.comФото: Челябинский урбанист, vk.com
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«Зажглась прекрасная доминанта самой пешеходной улицы Челябинска», — именно так лидер движения «Челябинский урбанист» Лев Владов рассказал о ремонте щита с Орденом Победы, который уже много лет украшает здание Теплотехнического института. Подсветку достопримечательности подготовили к 75-летию Победы.

Щит ремонтировали еще в 2014 году. Тогда устанавливали как раз лампочки. Как отмечают власти, иллюминация будут включаться ежегодно на 9 мая.

Пользователи социальных сетей массово оценили такое решение. Некоторые отметили, что даже не знали, что достопримечательность может так загораться.

— Я впервые за всю жизнь вижу это здание будучи свободным от всяких вырвиглазных баннеров и с горящей звездой. Очень рад, что мэрия заботится о внешнем виде города! — пишет один из подписчиков «урбаниста».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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