В Челябинске отремонтировали Орден Победы на Теплотехе

11 Май 2020 2020-05-11T07:13:39+03:00

Изменить размер текста: A A

«Зажглась прекрасная доминанта самой пешеходной улицы Челябинска», — именно так лидер движения «Челябинский урбанист» Лев Владов рассказал о ремонте щита с Орденом Победы, который уже много лет украшает здание Теплотехнического института. Подсветку достопримечательности подготовили к 75-летию Победы.

Щит ремонтировали еще в 2014 году. Тогда устанавливали как раз лампочки. Как отмечают власти, иллюминация будут включаться ежегодно на 9 мая.

Пользователи социальных сетей массово оценили такое решение. Некоторые отметили, что даже не знали, что достопримечательность может так загораться.

— Я впервые за всю жизнь вижу это здание будучи свободным от всяких вырвиглазных баннеров и с горящей звездой. Очень рад, что мэрия заботится о внешнем виде города! — пишет один из подписчиков «урбаниста».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU