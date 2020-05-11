2020-05-11T08:09:00+03:00
Общество

Не время таять: на челябинском озере сохранилась снежная горка

При этом, в регионе уже вторую неделю сохраняется теплая погода
Андрей МОСКВИЧЕВ
Поделиться:
Гора снега оказалась частью зимней инсталляции. Фото: Олег Дубровин, vk.comГора снега оказалась частью зимней инсталляции. Фото: Олег Дубровин, vk.com
Изменить размер текста:

Мемы о том, как природа меняется из-за коронавирусного карантина, теперь актуальна и для Челябинской области. На озере Тургояк нашли заснеженный участок.

На необычную находку обратил внимание депутат общественной палаты РФ Олег Дубровин. Гору снега нашил на «Золотом пляже». Как рассказал чиновник, стойкая к теплу куча — часть возведенной зимой горки.

Многие пользователи удивились тому, как при очень высокой температуре в мае снег не растаял. В регионе уже больше недели держится теплая погода.

Как изменилась окружающая среда в Челябинске за время самоизоляции. Рассказал руководитель экологической организации Евгений Маленкин

00:00
00:00

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 11 мая 2020 года: число продолжает расти
Ночью в Челябинской области загорелась птицефабрика
Не время таять: на челябинском озере сохранилась снежная горка
В Челябинске отремонтировали Орден Победы на Теплотехе
В заповеднике под Челябинском пожар выжег площадь размерами 189 футбольных полей
В Челябинске с 12 мая в Челябинске полиция начнет штрафовать за отсутствие маски
В Челябинске цыгане скупают сады
В центре Челябинска высаживают зеленую изгородь
Мэр Челябинска Наталья Котова отчиталась о доходах за прошлый год
Проверка на дорогах. В Челябинск не пускают людей без прописки
Врачи рассказали о пациентке, которая умерла от коронавируса в Магнитогорске
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 10 мая 2020 года: плюс 80 новых случаев и одна новая смерть
В Челябинске 9 мая во время режима самоизоляции ученики гимназии возложили цветы к мемориалу
В центре Челябинска ларек вытеснил пешеходов с остановки
В магазинах Челябинска предупреждают: «Без масок не пустим»
Пострадавшим во время разлива кипятка в Челябинске выплатят компенсацию
Вахтовики из Якутии прилетели в Челябинск в масках, очках и в белых халатах