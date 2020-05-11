Не время таять: на челябинском озере сохранилась снежная горка
Мемы о том, как природа меняется из-за коронавирусного карантина, теперь актуальна и для Челябинской области. На озере Тургояк нашли заснеженный участок.
На необычную находку обратил внимание депутат общественной палаты РФ Олег Дубровин. Гору снега нашил на «Золотом пляже». Как рассказал чиновник, стойкая к теплу куча — часть возведенной зимой горки.
Многие пользователи удивились тому, как при очень высокой температуре в мае снег не растаял. В регионе уже больше недели держится теплая погода.
Как изменилась окружающая среда в Челябинске за время самоизоляции. Рассказал руководитель экологической организации Евгений Маленкин
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ИСТОЧНИК KP.RU