2020-05-11T08:45:27+03:00
Происшествия

Ночью в Челябинской области загорелась птицефабрика

Для ликвидации пожара пришлось привлечь 14 единиц техники
Андрей МОСКВИЧЕВ
Поделиться:
Фото: пресс-служба МЧС по Челябинской областиФото: пресс-служба МЧС по Челябинской области
Изменить размер текста:

В Челябинской области в ночь с 10 на 11 мая загорелся один из цехов Кунашакской птицефабрики. Как рассказали в региональном МЧС, горение происходило на площади в 1200 квадратных метров.

В ведомстве добавили, что пожар произошел в цехе по выращиванию птицы. Из-за угрозы дальнейшего распространения, к месту для ликвидации пожара приехало 14 единиц техники нескольких подразделений.

Сейчас огонь потушен. Из здания были эвакуированы 8 человек — пострадавших или погибших при происшествии не было. Причины пожара сейчас устанавливаются.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 11 мая 2020 года: число продолжает расти
Ночью в Челябинской области загорелась птицефабрика
Не время таять: на челябинском озере сохранилась снежная горка
В Челябинске отремонтировали Орден Победы на Теплотехе
В заповеднике под Челябинском пожар выжег площадь размерами 189 футбольных полей
В Челябинске с 12 мая в Челябинске полиция начнет штрафовать за отсутствие маски
В Челябинске цыгане скупают сады
В центре Челябинска высаживают зеленую изгородь
Мэр Челябинска Наталья Котова отчиталась о доходах за прошлый год
Проверка на дорогах. В Челябинск не пускают людей без прописки
Врачи рассказали о пациентке, которая умерла от коронавируса в Магнитогорске
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 10 мая 2020 года: плюс 80 новых случаев и одна новая смерть
В Челябинске 9 мая во время режима самоизоляции ученики гимназии возложили цветы к мемориалу
В центре Челябинска ларек вытеснил пешеходов с остановки
В магазинах Челябинска предупреждают: «Без масок не пустим»
Пострадавшим во время разлива кипятка в Челябинске выплатят компенсацию
Вахтовики из Якутии прилетели в Челябинск в масках, очках и в белых халатах