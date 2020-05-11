Ночью в Челябинской области загорелась птицефабрика

11 Май 2020 2020-05-11T08:45:27+03:00

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В Челябинской области в ночь с 10 на 11 мая загорелся один из цехов Кунашакской птицефабрики. Как рассказали в региональном МЧС, горение происходило на площади в 1200 квадратных метров.

В ведомстве добавили, что пожар произошел в цехе по выращиванию птицы. Из-за угрозы дальнейшего распространения, к месту для ликвидации пожара приехало 14 единиц техники нескольких подразделений.

Сейчас огонь потушен. Из здания были эвакуированы 8 человек — пострадавших или погибших при происшествии не было. Причины пожара сейчас устанавливаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU