Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 11 мая 2020 года: число продолжает расти

11 Май 2020 2020-05-11T09:49:01+03:00

С начала пандемии заразилось рекордное количество человек

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Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области практически приблизилось к сотне в сутки. По информации от минздрава, на 11 мая 2020 года в регионе подтверждено 94 новых случаев заболевания.

Как добавили в ведомстве, общее число заразившихся достигло 1232 человек, 910 из них — болеют до сих пор. При этом, в регионе стабильно выздоравливают пациенты. С начала пандемии из больниц выписаны 301 человек (38 за сутки).

Информации о погибших нет. С начала пандемии погибло 12 человек с коронавирусом, из которых четверо погибло непосредственно от COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU