2020-05-11T09:45:49+03:00
Общество

Сотрудники мэрии Челябинска отчитались о своих доходах

Спойлер: никто не заработал больше мэра
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Не так давно о своих доходах рассказала мэр Челябинска Наталья КотоваНе так давно о своих доходах рассказала мэр Челябинска Наталья КотоваФото: Андрей АБРАМОВ
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Вслед за Натальей Котовой, сотрудники мэрии Челябинска опубликовали свои декларации о доходах. Некоторые могут похвастаться большим заработком, а некоторые — большим количеством недвижимости.

Доход Александр Астахов и Владимир Шамне почти одинаковый. Фото: пресс-служба мэрии Челябинска

Доход Александр Астахов и Владимир Шамне почти одинаковый. Фото: пресс-служба мэрии Челябинска

В лидерах списка замы мэра по городскому хозяйству и вопросам градостроительства Александр Астахов и Владимир Шамне. Оба заработали по 4 миллиона рублей, однако когда дело дозодит до недвижимости в лидеры выбивается ответственный за градостроительство. Если у Астахова в собственности указан только автомобиль, то у Шамне, кроме автомобиля, есть дом в 370 квадратов, квартира, половина квартиры, три нежилых помещения и целый участок на тысячу метров.

У Сергея Авдеева доходы уже скромнее. Фото: пресс-служба мэрии Челябинска

У Сергея Авдеева доходы уже скромнее. Фото: пресс-служба мэрии Челябинска

Следом за ними идет вице-мэр по социальному развитию Сергей Авдеев. В его отчете указан доход в 2,3 миллиона рублей. В его собственности есть квартира площадью в 61 квадрат, а также треть еще одной квартиры и нежилое помещение.

Максим Кулешов - рекордсмен по количеству недвижимости. Фото: пресс-служба мэрии Челябинска

Максим Кулешов - рекордсмен по количеству недвижимости. Фото: пресс-служба мэрии Челябинска

Самым скромным доходом может похвастаться зам мэра по дорожному хозяйству Максим Куляшов. За 2019 год он заработал чуть меньше полутора миллиона рублей, однако недвижимости у него больше, чем у всех других заместителей. Шесть земельных участков, один из которых на две тысячи квадратных метров, жилой дом, квартира и доля в другой квартире. Кроме того, у чиновника также указаны две машины.

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Декларация размещена на сайте администрации города (подробнее)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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