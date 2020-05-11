Коронавирус в Челябинской области по районам на 11 мая 2020 года: остались ли места, где нет ни одного случая
Окончательные решения по ослаблению режима самоизоляции должны быть приняты 11 и 12 мая, однако глядя на то, как распространяется коронавирус в Челябинской области по районам, смягчения мер ожидать не придется.
В настоящий момент осталось всего пять регионов, где нет больных COVID-19. Среди них Карабашский городской округ, а также Кунашакский, Пластовский, Увельском и Чесменском муниципальных районах.
Очагом коронавируса в Челябинской области по прежнему остается Златоуст — в городе 311 заболевших. Следом за ним идут Челябинск (299) и Магнитогорск (282).
На 11 мая на регионе зарегистрировано 92 новых случая заражения коронавирусом. Это самый высокий уровень с начала пандемии. Всего с начала режима в регионе зафиксировано восемь погибших от COVID-19. Для снижения распространения инфекции по всей Челябинской области с 12 мая будет введен обязательный масочный режим.
Репортаж из красной зоны: как лечат больных COVID-19 в «челябинской Коммунарке»
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ИСТОЧНИК KP.RU
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