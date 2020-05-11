Коронавирус в Челябинской области по районам на 11 мая 2020 года: остались ли места, где нет ни одного случая

11 Май 2020 2020-05-11T12:19:29+03:00

Районов без заболевших становится все меньше Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Окончательные решения по ослаблению режима самоизоляции должны быть приняты 11 и 12 мая, однако глядя на то, как распространяется коронавирус в Челябинской области по районам, смягчения мер ожидать не придется.

В настоящий момент осталось всего пять регионов, где нет больных COVID-19. Среди них Карабашский городской округ, а также Кунашакский, Пластовский, Увельском и Чесменском муниципальных районах.

Очагом коронавируса в Челябинской области по прежнему остается Златоуст — в городе 311 заболевших. Следом за ним идут Челябинск (299) и Магнитогорск (282).

На 11 мая на регионе зарегистрировано 92 новых случая заражения коронавирусом. Это самый высокий уровень с начала пандемии. Всего с начала режима в регионе зафиксировано восемь погибших от COVID-19. Для снижения распространения инфекции по всей Челябинской области с 12 мая будет введен обязательный масочный режим.

Репортаж из красной зоны: как лечат больных COVID-19 в «челябинской Коммунарке» 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU