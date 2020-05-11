В Челябинской области начали бесплатно раздавать маски
Не спешите уходить из супермаркета: в крупных городах Челябинской области стали раздавать бесплатные защитные маски. Людей с повязками можно встретить в городских общественных пространствах и магазинах.
Помимо непосредственно раздачи масок, волонтеры рассказывают о необходимости носить маски в общественных местах. Вероятно, акция связана с введением обязательного масочного режима в Челябинской области.
В региональном центре повязки раздают участники студотрядов. В других же городах раздачу организовали местные волонтеры. Так, в Магнитогорске и Златоусте повязку можно будет получить в местных общественных пространствах.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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