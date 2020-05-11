2020-05-11T17:09:15+03:00
Общество

Владимир Путин объявил об окончании нерабочих дней

Решения о смягчении мер остаются за губернаторами
Андрей МОСКВИЧЕВ
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По мнению президента, режим изоляции помог остановить широкое распространение коронавирусаПо мнению президента, режим изоляции помог остановить широкое распространение коронавирусаФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин объявил об окончании периода нерабочих дней. Об этом глава государства рассказал во время онлайн-трансляции.

Как цитируют президента журналисты KP.ru, нерабочий период помог замедлить распространение коронавируса и сохранить большое количество жизней. Кроме того, режим самоизоляции помог повысить готовность системы здравоохранения к возможному всплеску заболеваний.

— С 12 мая единый период нерабочих дней завершается, — объявил Владимир Путин.

Сейчас начинается постепенный период выхода из режима самоизоляции. По словам президента, главы регионов будут самостоятельно разрабатывать индивидуальные планы возвращения к нормальной жизни с учетом ситуации на местах и на основе рекомендаций правительства и Роспотребнадзора.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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