Владимир Путин объявил об окончании нерабочих дней
Президент России Владимир Путин объявил об окончании периода нерабочих дней. Об этом глава государства рассказал во время онлайн-трансляции.
Как цитируют президента журналисты KP.ru, нерабочий период помог замедлить распространение коронавируса и сохранить большое количество жизней. Кроме того, режим самоизоляции помог повысить готовность системы здравоохранения к возможному всплеску заболеваний.
— С 12 мая единый период нерабочих дней завершается, — объявил Владимир Путин.
Сейчас начинается постепенный период выхода из режима самоизоляции. По словам президента, главы регионов будут самостоятельно разрабатывать индивидуальные планы возвращения к нормальной жизни с учетом ситуации на местах и на основе рекомендаций правительства и Роспотребнадзора.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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