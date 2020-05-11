2020-05-11T20:29:37+03:00
Общество

Выплата соцработникам в Челябинске из-за коронавируса в 2020 году: кто сможет получить и сколько составит

О новых выплатах соцработникам в Челябинске из-за коронавируса в 2020 году рассказал президент Владимир Путин
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Максимальная выплата составит 60 тысяч рублейМаксимальная выплата составит 60 тысяч рублейФото: Андрей АБРАМОВ
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После начала режима самоизоляции в апреле 2020 года, было объявлено о множественных выплатах населению, пострадавшему от коронавируса. Особую поддержку, конечно же, получили медики. Теперь очередь дошла и до соцработников.

— Повышенную нагрузку, риски несут и работники соцучреждений. В этой связи считаю необходимым установить для них специальную федеральную доплату на три месяца — с 15 апреля по 15 июля, — рассказал президент.

По словам Путина, выплата соцработникам в Челябинске из-за коронавируса в 2020 году составит 40 тысяч рублей за смену в две недели. При этом, при работе с зараженными они получат еще 20 тысяч. Социальным и педагогическим работникам, среднему медицинскому и административному персоналу положена выплата в 25 тысяч с обычными дежурствами и 35 тысяч при работе с заболевшими COVID-19.

Меньше всего выплата положена младшему и техперсоналу. Они получат 15/20 тысяч рублей и 10/15 тысяч рублей соответственно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Выплата соцработникам в Челябинске из-за коронавируса в 2020 году: кто сможет получить и сколько составит
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