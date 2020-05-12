2020-05-11T20:46:52+03:00
Общество

На Челябинскую область надвигаются дожди и грозы

В регионе ожидаются сильные порывы ветра
Андрей МОСКВИЧЕВ
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В некоторых частях региона ожидается градВ некоторых частях региона ожидается градФото: Михаил ФРОЛОВ
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Жара скоро поутихнет: в Челябинской области ожидаются сильные дожди, грозы и град. По сообщению от регионального МЧС, в некоторых районах порывы ветра могут достигать 21 метра в секунду.

Как отмечают в ведомстве, непогода ожидается 12 и 13 мая. Особенно сильные дожди ожидаются в горных районах, однако по всему региону ожидаются грозы и град. При этом, в МЧС добавили, что из-за сильного ветра могут быть повреждены кровли домов и снесены некоторые деревья.

Дневная температура, несмотря на непогоду, останется достаточно высокой. Минимум до 15 мая в Челябинской области столбики термометров не будут опускаться ниже 20 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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