Пациентку с коронавирусом возмутил обед из 25 макарон в стационаре Челябинске
Коронавирусной пациентке, которая в эти дни лечится в стационаре ГКБ № 8 Челябинска, не понравилось блюдо, поданное на обед. О плохом питании в стационаре женщина рассказала в городском паблике «Регион-74».
— Это сегодняшний полноценный обед взрослого человека, холодный и голодный. Хорошо, у кого есть родственники, накормят. Страшно подумать, у кого их нет, после такого лечения можно сразу в другое отделение попасть, — пожаловалась горожанка в социальных сетях.
Однако в самой больнице ничего ужасного на тарелке женщины не увидели.
— Питание сбалансировано по белкам, жирам и углеводам. Меню составляют с участием диетолога и с учетом стандартных диет. В терапевтическом отделении в этот день давали свекольник со сметаной, макароны с молочным соусом, хлеб, компот и вареное яйцо. Пациентам с сахарным диабетом белков нужно больше. Им выдавали свекольник со сметаной, кашу перловую, отварную курицу, ржаной хлеб и компот, — рассказали в пресс-службе больницы.
Кстати, месяц назад другая пациентка, попавшая в это же отделение ГКБ №8 жаловалась на плохую еду и хамское отношение персонала.
А это обед из больницы №4.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В каких условиях лежат и как питаются пациенты с коронавирусом в больнице № 4, рассказал фотограф КП-Челябинск Валерий Звонарев. К сожалению, наш коллега тоже подхватил коронавирус.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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