2020-05-12T08:21:39+03:00
Общество

Пациентку с коронавирусом возмутил обед из 25 макарон в стационаре Челябинске

Фото скудного блюда женщина разместила в городском паблике
Лидия ПЕСКОВА
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Такой обед подают в ГКБ № 8. Фото: "Регион74".Такой обед подают в ГКБ № 8. Фото: "Регион74".
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Коронавирусной пациентке, которая в эти дни лечится в стационаре ГКБ № 8 Челябинска, не понравилось блюдо, поданное на обед. О плохом питании в стационаре женщина рассказала в городском паблике «Регион-74».

— Это сегодняшний полноценный обед взрослого человека, холодный и голодный. Хорошо, у кого есть родственники, накормят. Страшно подумать, у кого их нет, после такого лечения можно сразу в другое отделение попасть, — пожаловалась горожанка в социальных сетях.

Однако в самой больнице ничего ужасного на тарелке женщины не увидели.

— Питание сбалансировано по белкам, жирам и углеводам. Меню составляют с участием диетолога и с учетом стандартных диет. В терапевтическом отделении в этот день давали свекольник со сметаной, макароны с молочным соусом, хлеб, компот и вареное яйцо. Пациентам с сахарным диабетом белков нужно больше. Им выдавали свекольник со сметаной, кашу перловую, отварную курицу, ржаной хлеб и компот, — рассказали в пресс-службе больницы.

Кстати, месяц назад другая пациентка, попавшая в это же отделение ГКБ №8 жаловалась на плохую еду и хамское отношение персонала.

А это обед из больницы №4. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А это обед из больницы №4.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В каких условиях лежат и как питаются пациенты с коронавирусом в больнице № 4, рассказал фотограф КП-Челябинск Валерий Звонарев. К сожалению, наш коллега тоже подхватил коронавирус.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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