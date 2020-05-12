Количество зараженных в Челябинске и в Челябинской области на 12 мая 2020 года: возможно, регион вышел на плато
На утро вторника, 12 мая, в Челябинской области подтверждены 1289 случаев заражения коронавирусом. Темпы прироста несколько снизились: за последние сутки добавилось 57 новых пациентов, сообщает пресс-служба минздрава Челябинской области..
Под наблюдением докторов в стационарах Челябинской области и на дому остаются 957 человек. Выздоровели и выписаны из больниц 311 человек. Еще девять переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ.
— За время пандемии умерло 12 человек. Для восьми из них, то есть для большинства, COVID-19 был сопутствующим заболеванием. Пациенты скончались от основного заболевания. А они были разные, — замечают в минздраве.
За минувшие сутки смертей пациентов с коронавирусом нет.
В минздраве Челябинской области продолжает работу горячая линия по вопросам коронавируса. Задать вопрос можно по телефону: 8 (351) 240-15-16.
Также работает телефон службы психологической помощи для людей на самоизоляции: 8 (351) 269-77-77.
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ИСТОЧНИК KP.RU