2020-05-12T09:08:47+03:00
Общество

Кадровики заявили о дефиците медсестер в Челябинской области

Спрос на них за последние месяцы вырос в три раза
Лидия ПЕСКОВА
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Спрос на медсестер вырос, их зарплата - тоже.Спрос на медсестер вырос, их зарплата - тоже.Фото: Валентина ВАГАНОВА
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Во время пандемии коронавируса на Южном Урале значительно вырос спрос на медсестер. По данным сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru число вакансий с таким предложением за март и апрель увеличилось втрое.

— Некоторые предложения размещены на нашем сайте от работодателями из других регионов. Они предлагают медсестрам из Челябинской области переезжать в разные точки страны, — замечают эксперты.

Больше 60% работодателей даже не требуют от медицинских сестер профессионального стажа. Все остальные хотят увидеть у себя в подчинении опытных медиков.

— Если сравнить соотношение резюме и вакансий на hh.ru в Челябинской области, в апреле на одно вакантное место медсестры приходился всего один кандидат. Это говорит о серьезном дефиците кадров. Нормальное состояние рынка — это пять или шесть резюме на одну вакансию, — замечают эксперты hh.ru.

Средняя зарплата медсестер, которую предлагают работодатели, поднялась с 24 до 29 тысяч рублей. При этом сами медсестры, ищущие работу, хотят получать на руки больше 30 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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