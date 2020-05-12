«Там крутятся большие деньги»: вице-губернатор отреагировала на пост о плохом питании в больнице Челябинска

12 Май 2020 2020-05-12T14:36:51+03:00

На питание в ГКБ № 8 пациенты жалуются не в первый раз. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Пациентка терапевтического отделения челябинской ГКБ №8 пожаловалась в социальных сетях на плохие обеды в столовой стационара. Больше всего женщину возмутило пустое блюдо из 25 макарон. Ее пост с фотографией «больничного ланча» перепечатали местные СМИ. Внимание на проблему обратила и вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

— Тема социального питания постоянно всплывает в информационной повестке, потому что прямо или косвенно это касается большинства населения области, потому, что там крутятся очень большие деньги. Только в больницах это больше миллиарда, направленных из фонда ОМС и бюджета, столько же в школах и кратно больше в детских садах. И постоянно приходится ловить за руку организаторов питания: то за не выданное в полном объеме молоко в школах, то за ополовиненные порции в больницах, — написала Ирина Гехт в социальных сетях.

По словам вице-губернатора, в ГКБ № 8 уже работает комиссия регионального минздрава. Примерное понимание, что случилось, уже есть.

— По моим данным, буфетчица расписалась за меньшее количество приготовленной пищи. И то, что было, делила на всех. В деталях разбирается прокуратура. Если главный врач не контролирует ситуацию, он должен понести ответственность. Мне сложно представить, что такое было бы возможно у Лукина, Альтмана или Киреевой и других главных врачей, для которых это вопрос чести, а не мелкого щипательства.

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ИСТОЧНИК KP.RU